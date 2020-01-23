تركي آل الشيخ يرد على بيان الأهلي بشأن الرئاسة الشرفية

رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على بيان النادي الأهلي، بشأن منصب الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء الذي منحه الأهلي إليه منذ عامين.





وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، " الأخ الغالي/ محمود الخطيب و مجلس إدارته المحترم.. آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي الأهلي إدارة و جمهور حبيب منذ ما يقرب من عام ونصف".





وأضاف "اليوم بعد بيانكم الغالي تسعدني علاقة الود والحب الصداقة التي تربطني بكم، مجتمعين علي عشق كيان الأهلي العظيم الذي أحب خدمته بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته حيث أن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي شرف كبير ولكن مسؤولية أكبر و لا مجال للوقيعة مرة أخرى".





وتابع موجهًا خطابه إلى المشجعين، "جماهير الأهلي الوفية يسعدني الإنضمام لصفوفكم و خدمة نادينا بما يناسب تقاليد الأهلي و بما يراعي الترابط والأخوة بين بلدين شقيقين بحجم مصر و السعودية. ادعو لي فأنا محتاج لدعائكم".



