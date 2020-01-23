AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تركي آل الشيخ يرد على بيان الأهلي بشأن الرئاسة الشرفية

الخميس 23/يناير/2020 - 12:33 ص
تركي ال الشيخ مع
تركي ال الشيخ مع الخطيب
Advertisements
عمرو ابوبكر
رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على بيان النادي الأهلي، بشأن منصب الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء الذي منحه الأهلي إليه منذ عامين.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "الأخ الغالي/ محمود الخطيب و مجلس إدارته المحترم.. آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي الأهلي إدارة و جمهور حبيب منذ ما يقرب من عام ونصف".

وأضاف "اليوم بعد بيانكم الغالي تسعدني علاقة الود والحب الصداقة التي تربطني بكم، مجتمعين علي عشق كيان الأهلي العظيم الذي أحب خدمته بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته حيث أن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي شرف كبير ولكن مسؤولية أكبر و لا مجال للوقيعة مرة أخرى". 

وتابع موجهًا خطابه إلى المشجعين، "جماهير الأهلي الوفية يسعدني الإنضمام لصفوفكم و خدمة نادينا بما يناسب تقاليد الأهلي و بما يراعي الترابط والأخوة بين بلدين شقيقين بحجم مصر و السعودية. ادعو لي فأنا محتاج لدعائكم".

تركي آل الشيخ يرد على بيان الأهلي بشأن الرئاسة الشرفية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عودة علاقاته مع الخطيب.. استفسار عاجل من تركي آل الشيخ لإدارة الأهلي

#لا_لاستقاله_تركي_الشيخ يتصدر تويتر بعد خطابه لـ محمود الخطيب

هاشتاج #لا_لاستقالة_تركي_آل_الشيخ يتصدر تويتر

استقالة معلقة وموقف غامض.. تركي آل الشيخ يترقب VAR الخطيب

الأهلي: تركي آل الشيخ لا يزال رئيسًا شرفيًا للنادي

لم يعتدّ بقبول الاستقالة.. الأهلى يؤكد انفراد صدى البلد عن رئاسة تركي آل الشيخ الشرفية للنادي

ترشيحاتنا

معزة بوجه إنسان تتحول إلى إله بالهند.. فيديو

بملابس عادية وماكياج ناعم .. هنا الزاهد فى إطلالة عفوية..شاهد

رئيس إف سي مصر يكشف حقيقة بيع النادي لـ تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يرد على بيان الأهلي بشأن الرئاسة الشرفية

تفاصيل انتقال وليد أزارو لـ الاتفاق السعودي وسر الـ200 ألف دولار

اخبار النادي الأهلي.. مفاوضات ضم نجد يد الزمالك.. رسالة جديدة لـ أزارو بعد رحيله للاتفاق السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجدي عبد الغني يروي تفاصيل وموعد آخر مكالمة مع الخطيب.. صور

لص بلا رحمة كاد يتسبب في وفاة طفل عمره 10 أعوام بعد سرقة دوائه.. تفاصيل

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت