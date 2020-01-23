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توك شو

لحظة بدء احتفالية عيد الشرطة الـ 68 بحضور الرئيس السيسي

الخميس 23/يناير/2020 - 11:59 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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ريهام فيكتور
وصل الرئيس السيسي قاعة احتفالية تكريم رجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة، وعددًا من أسر الشهداء الأبطال من أبطال الشرطة ، حيث بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم بصوت الشيخ هانى الحسينى .

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي  فقد عاد إلى أرض الوطن أول أمس الثلاثاء، وذلك بعد مشاركته  في قمة برلين حول ليبيا، وكذلك قمة بريطانيا افريقيا للاستثمار".

وكان  الرئيس السيسي  قد عقد اليوم أكثر من اجتماع مهم، فقد التقى بمقر رئاسة الوزراء في لندن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، وعقب الانتهاء من مقابلة رئيس الوزراء البريطاني، وصل إلى قصر باكنجهام الملكي للقاء الأمير وليام دوق كامبريدج ونجل ولي العهد”.
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