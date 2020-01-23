بالفيديو.. شاهد أحدث سيارت محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو يكشف فيه أحدث سياراته عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "story" وظهر في الفيديو أن السيارة من ماركة "لامبورجيني" وعلى أبواب السيارة مكتوب "number 1".

والفترة الأخيرة شهدت نشاطا فنيا كبيرا لمحمد رمضان، في الحفلات والغناء، حيث أحيا عدة حفلات في عدد من دول منها "المغرب - دبي - السعودية"، والتي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.

كما طرح محمد رمضان، مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" التي حققت نجاحا كبيرا جدا فور طرحها على القناة الرسمية على "يوتيوب".





يذكر أن الفنان محمد رمضان، طرح مؤخرا أغنية "كازانوفا" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".