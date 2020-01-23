AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالفيديو.. شاهد أحدث سيارت محمد رمضان

الخميس 23/يناير/2020 - 12:37 م
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
قسم الفن

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو يكشف فيه أحدث سياراته عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "story" وظهر في الفيديو أن السيارة من ماركة "لامبورجيني" وعلى أبواب السيارة مكتوب "number 1".

والفترة الأخيرة شهدت نشاطا فنيا كبيرا لمحمد رمضان، في الحفلات والغناء، حيث أحيا عدة حفلات في عدد من دول منها "المغرب - دبي - السعودية"، والتي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.

كما طرح محمد رمضان، مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" التي حققت نجاحا كبيرا جدا فور طرحها على القناة الرسمية على "يوتيوب".


يذكر أن الفنان محمد رمضان، طرح مؤخرا أغنية "كازانوفا" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".


بالفيديو.. شاهد أحدث سيارت محمد رمضان
بالفيديو.. شاهد أحدث سيارت محمد رمضان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يسدل الستار عن أغنيته الجديدة رايحين نسهر والجمهور: هتكسر الدنيا

من برج خليفة .. محمد رمضان يحمس جمهوره لحفله فى دبى

محمد رمضان يكشف عن أحدث أعماله المقبلة.. إعرف التفاصيل

محمد رمضان يكشف عن مطربة أغنيته الجديدة كازانوفا

محمد رمضان ينشر صورة جديدة من كواليس حفله في الرياض.. شاهد

محمد رمضان يلبي طلب معجب بالرد عليه.. والمتابع يذبح خروفا

ترشيحاتنا

أسعار هيونداي i10 موديل 2020 بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

بعد تصريحاتها المثيرة.. رانيا يوسف تكشف حقيقة تلقيح ابنتها بالخطأ

سمية الخشاب تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

قبل مواجهة توجو.. تعرف على طلب حسام البدري من اتحاد الكرة

كارتيرون يعد جماهير الزمالك ببناء فريق قوي.. تفاصيل

إحالة قتلة شهيد الشهامة للجنايات بالدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 يناير تاريخ حمل الصمود والثورة من أجل الكرامة.. صدى البلد ينشر صورا نادرة لمجزرة الإسماعيلية

تخفيض جديد على هانتينج x7s بقيمة 20 ألف جنيه.. صور

فساتين مستوحاة من الحضارة الفرعونية.. زهير مراد يبهر متابعيه بتصميماته فى باريس