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حوادث

رئيس قضايا الدولة يبعث بتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ 68 لعيد الشرطة

الخميس 23/يناير/2020 - 01:27 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أ ش أ
بعث المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الذكرى الـ68 لعيد الشرطة.

قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، في بيان اليوم الخميس، إن برقية التهنئة تضمنت تقدير رئيس الهيئة ومستشاريها لما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين والحفاظ على أمن البلاد الاقتصادي والاجتماعي، داعين المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية الاستقرار والأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تضمنت التهنئة بالذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، مؤكدين أن هذه المناسبة التاريخية أكدت وعي وإرادة الشعب المصري العظيم في تحقيق العيش لأبنائه في حرية وكرامة وعدالة اجتماعية والحفاظ على مقدراته.
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