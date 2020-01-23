البك الأهلي سدد ديون أكثر من 9100 غارم

يستمر البنك الأهلي المصري في القيام بدوره المتنامي في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية تجاه المواطنين، والتي يعد فك كرب الغارمين أحد أهم الأدوار التي يحرص البنك على الوفاء بها.





وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، رئيس جمعية البنك الخيرية، إنه في إطار التعاون مع "مؤسسة مصر الخير" يتم توجيه المبالغ اللازمة للإفراج عن الغارمين التي تحددهم المؤسسة وفقا للدراسات الوافية والموضوعية التي تقوم بها لحالات الغارمين الاجتماعية والقانونية حيث يتم سداد ديونهم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم.





وأضاف أن جمعية البنك الخيرية استطاعت فك كرب ما يزيد على 9100 غارم وغارمة موزعين بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تم توجيه تبرعات اجمالية تجاوزت خلال 5 سنوات ما يزيد عن مبلغ 106 ملايين جنيه، يتمثل نصيب البنك الأهلي منها 73 مليون جنيه، إضافة إلى مساهمة العاملين بالبنك بالتبرع بما يزيد على 33 مليون جنيه، وهو ما يعكس إيمان البنك الأهلي بالدور المنوط به في خدمة المجتمع وكذا المشاركة الإيجابية للعاملين به في هذا العمل الإنساني النبيل وتفاعلهم مع الفئات الأكثر احتياجا.





وأكد عكاشة أن كل من جمعية البنك الخيرية ومؤسسة مصر الخير تعطي الأولوية بشكل رئيسي لفك كرب الغارمين السجناء مع التركيز على فك كرب السيدات الغارمات وبخاصة من تقوم منهن بإعالة أسرهن وهو ما يتضح من عدد الغارمين الذين قام البنك الاهلي المصري بسداد ديونهم والذي يتزايد بشكل مستمر حيث بلغ عددهم عام 2014 ما يقرب من 240 غارما وغارمة تم زيادته خلال الأعوام التالية ليصل إلى أكثر من 9100 غارم وغارمة تم فك كربهم بنهاية عام 2019.





وأضاف هشام عكاشة أن البنك يراعي في هذا الملف أن تغطي مساهماته مختلف محافظات الجمهورية سعيا لأن يمتد الأثر لأكبر مجال جغرافي متاح لخدمة أهل مصر، مؤكدا أنه نظرا للنجاح الملحوظ والإنجاز المتنامي للبنك الاهلي المصري في هذا الملف المجتمعي شديد الأهمية، ولإيمان ادارة البنك في ضرورة الاستمرار في المضي قدما في تلك الرسالة النبيلة لما لها من آثار إيجابية على استقرار الأسرة المصرية وسلامة الاجيال الجديدة من شباب مصر فإنه يتم توجيه تلك المبالغ ليس فقط لسداد ديون الغارمين بل يتعدى ذلك الى توفير مشروعات مولدة للدخل لهؤلاء الغارمين وهو ما ينعكس على خلق مجتمع إنتاجي مستقل لهم وإتاحة فرص العمل التي تضمن لهم توفير سبل الحياة الكريمة لهم.





ومن جانبها أشارت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية إلى الدور المتنامي للبنك الأهلي المصري في جميع مجالات المسئولية المجتمعية سواء في دعم الملف الصحي، تطوير التعليم، مكافحة الفقر وتطوير العشوائيات، مساندة المرأة المعيلة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وهي المساهمات التي تجاوزت الستة مليارات جنيه في السنوات الخمس الأخيرة والتي تتم بتطبيق المعايير العالمية في المسئولية المجتمعية لضمان تحقيق الأثر المرجو على المواطن المصري.