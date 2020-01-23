قضى على امبراطورية السحر والجمال.. الرئيس السيسي يكرم اللواء علاء سليم

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، عددًا من رجال الشرطة المتميزين، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة في حفظ الأمن وحماية المواطنين.





وكان من أبرز المكرمين فى الحفل، اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، والذى نجح خلال فترة توليه القطاع فى القضاء على امبراطورية "السحر والجمال"، وشهد قطاع الأمن العام فى عهده تطورا كبيرا، حيث تمكن من كشف لغز قضايا القتل والخطف فى فترات زمنية قصيره جدا.





وينتمى اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، لأسرة عريقة بقرية طما بمحافظة سوهاج.

تخرج اللواء علاء سليم في كلية الشرطة عام 1984، وبدأ مسيرة عمله فى قسم مصر الجديدة، ثم التحق بمباحث قسم شرطة شبرا الخيمة، ثم رئيسا لمباحث قسم شرطة الخليفة، ثم رئيسا لمباحث قسم شرطة الوايلي، ثم رئيسا لمباحث مصر الجديدة، ثم انتقل للعمل بمصلحة الأمن العام، حتى تقلد منصب مفتش الأمن العام لقطاع شرق.

وبعد ذلك شغل منصب مدير لإدارة الرشوة بمباحث الأموال العامة، ثم مديرا لمباحث القليوبية، حتى شغل منصب رئيس لمباحث وزارة الداخلية.

وشهدت فترة تولى اللواء علاء سليم، منصب مدير مباحث القليوبية، نجاحات كبيرة، حيث نجح فى السيطرة على البؤر الإجرامية هناك والقضاء على عصابات سرقة المواطنين والسيارات وتجار المخدرات، حيث نجح فى القضاء على على الخارجين عن القانون بالجعافرة، كما أعاد الهدوء لمنطقة المثلث الذهبى.



