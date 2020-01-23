صادرات جازبروم من الغاز إلى أوروبا ستتراجع بمقدار الربع في يناير

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الخميس أن شركة جازبروم الروسية تتوقع تراجع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا في يناير بمقدار الربع على أساس سنوي إلى ما يتراوح بين 13 و13.3 مليار متر مكعب تقريبا بسبب الطقس الدافئ.





وأضافت وكالة الأنباء نقلا عن بيانات من جازبروم وشركات أوروبية أن كميات يناير قد تكون الأدنى في خمس سنوات.





وضخت الشركة أيضا بفعالية الغاز إلى منشآت تخزين في أوروبا العام الماضي بسبب ضبابية متعلقة باتفاق للغاز مع أوكرانيا. وفي نهاية المطاف جرى توقيع اتفاق جديد لمدة خمس سنوات في الأيام الأخيرة من 2019.





وأحجمت جازبروم عن التعليق قائلة إن الشركة تورد الغاز إلى أوروبا بما يتماشى مع طلبات العملاء.