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توك شو

مناورات للوحدات الهندسية العسكرية بضواحي موسكو.. شاهد

الخميس 23/يناير/2020 - 03:01 م
مناورات عسكرية
مناورات عسكرية
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شيرين عادل

عرضت فضائية روسيا اليوم تفاصيل تدريبات الوحدات الهندسية التابعة لكتيبة عسكرية في روسيا. 

ونشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء مقطع فيديو لتدريبات الوحدات الهندسية التابعة لكتيبة الدبابات كانمييروف بمقاطعة موسكو.

ووافق مجلس النواب الروسي، الخميس، بالإجماع، وبعد نقاش لم يدم ساعتين، على مجمل التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتن قبل ثلاثة أيام.

وفاجأ الرئيس الروسي الجميع في 15 يناير بهذه الإصلاحات، التي أصبحت بحسب قوله ضرورية بسبب رغبة الروس في "التغيير" التي تغذّي التكهنات بشأن مستقبل الرئيس الروسي في نهاية ولايته الحالية في العام 2024.

وشكّل الثلاثاء حكومته الجديدة، التي أبقى فيها على الوزراء الذين يتولون حقائب أساسية ، ويقترح النصّ نقل بعض الصلاحيات إلى البرلمان على غرار تعيين رئيس وزراء، كما يعزز دور مجلس الدولة الذي كان دوره حتى الآن استشاريًا فقط، مما فتح المجال أمام تكهّنات بأنه يمكن أن يصبح جوهر النظام.

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