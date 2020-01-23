تحت شعار مصر بتقربلك.. الهجرة تفتتح معرض عقارات النيل في دبي

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، معرض "عقارات النيل"، اليوم الخميس، تحت شعار "مصر بتقربلك"، بمركز الـ سيتي ووك دبي للمعارض.





حضر افتتاح المعرض السفير شريف البديوي السفير المصري لدي الإمارات والسفير قنصل مصر العام بدبي ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، وسط حضور مميز للمصريين المقيمين في دولة الإمارات ومشاركة مجموعة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.





واستجابة لطلب السفيرة نبيلة مكرم، قدم المطورون العقاريون العارضون بمعرض "عقارات النيل" بدبي، تيسيرات خاصة للمصريين بالخارج تتمثل في السداد بصورة الإقامة بدون شيكات ضمان، وفتح الأقساط حتى عشر سنوات ودون مقدم.





كما افتتحت وزيرة الهجرة جناح معرض "تراثنا" الذي يقيمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وزارة الهجرة على هامش معرض "عقارات النيل"، حيث تم عرض منتجات يديوية من أقطان مصرية وأخشاب وحقائب وإكسسوارات، وقامت الوزيرة بشراء "شال" من منتجات مدينة "أخميم" بسوهاج لإحدى العارضات والمغزول بخيوط الفضة، مثنية على دقة الصنع وملائمة الأسعار، كما شهد المعرض إقبالًا من المصريين بالإمارات.

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ويعتبر معرض "عقارات النيل" واحدًا من أهم الأدوات الترويجية لمصر لتصدير العقارات ودعم صناعة العقار ووضعها على الخريطة الإقليمية والدولية، حيث يتيح المعرض الفرصة أمام المطوريين العقاريين لعرض مشروعاتهم أمام قاعدة كبيرة من راغبي التملك في مصر من أبناء الوطن العربي والجاليات الأجنبية المقيمة بدولة الإمارات، ولذلك يعتبر المعرض فرصة قوية لعرض الميزة التنافسية للعقار وجذب القوة الشرائية للسوق المصري.





كما يشهد المعرض جناحًا خاصًا لمنتجات معرض "تراثنا" بالتعاون مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة زوار المعرض، بالإضافة إلى الترويج له.





المعرض يقام إيمانًا بأهمية قيام الشركات المصرية بدعم سياسات الدولة والسوق المصري على جذب المزيد من المستثمرين العرب والأجانب، عن طريق تبني استراتيجية تصدير العقار المصري والترويج له في الدول العربية و الأجنبية.

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‏‎ويضم معرض "عقارات النيل" مجموعة من أكبر المطورين العقاريين في مصر، لعرض مشروعاتهم من عقارات متنوعة، بالإضافة إلى كونه منصة متميزة للمطورين المصريين لعرض منتجاتهم خارج مصر، ودوره في فتح أسواق جديدة بالخارج وتنمية المحافظ العقارية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض تزايدًا ملحوظًا في عدد الزوار هذا العام، حيث شهد العام الماضي ما يزيد عن 3800 زائر للمعرض.





‏ومن الجدير بالذكر أن المعرض العام السابق قد حضره نخبة كبيرة من ممثلي الحكومة المصرية والإماراتية، على رأسهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان.





‏‎يقام المعرض لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 23 - 25 يناير 2020، وذلك على مساحة 4000 متر مربع ويضم المعرض أكثر من ١٦ مطورًا عقاريًا من كبرى الشركات الرائدة في السوق المصرية.