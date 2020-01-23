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توك شو

لأول مرة.. 4 فتيات يطلقن جروب للأخوات فقط.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 04:51 م
مؤسسي جروب sister
مؤسسي جروب sister gang group
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ياسمين سامي
استضاف برنامج "3 ستات" المذاع على فضائية "صدى البلد" مؤسسي جروب sister gang group، خلال فقرة لمناقشة مدي تاثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الاشخاص.

وقال مؤسسو الجروب: احنا 4 اخوات أطلقنا جروب اسمه sister gang group بهدف تجميع الاخوات في جروب واحد وتسهيل التواصل بينهم والذي لاقي اعجابا كثيرا من رواد السوشيال ميديا لافته الي ان المشاهير بداوا في اضافة اخواتهم للجروب.

وقال مؤسسو الجروب: لم تواجهنا اي مشاكل منذ اطلاق الجروب من 3 شهور بل بالعكس وجهنا دعوة لزيارة مستشفي سرطان الثدي بعد قيام احد الاعضاء بنشر بوست في الجروب عن طلب المساعدة للتعامل مع والدتها التي تعاني من السرطان.

وأضافوا: اللي بيميز جروبنا انه خاص للأخوات فقط ومشاكله خفيفة كما نناشد بعدم الفضفضة علي السوشيال ميديا.

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