مسن يكتشف وجود قبر يحمل اسمه والسبب زوجته السابقة.. تفاصيل

أصيب مسن في الخامسة والسبعين من عمره بحالة صدمة بعد أن اكتشف وجود شاهد قبر يحمل اسمه في إحدى المقابر، وجاء هذا الاكتشاف بعد إن كان في حيرة من أمره بسبب عدم تلقيه أي مكالمة هاتفية من أي من معارفه على مدار نحو ثلاثة أو أربعة أشهر.





ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن المسن "آلان هاتل"، وهو من منطقة "تايسايد" في أسكتلندا، قوله إن جميع معارفه يعتقدون أنه ميت، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي مكالمة هاتفية منذ أشهر، ولم يكن يدرك السبب وراء ذلك في البداية، لكن بعد اكتشافه وجود هذا القبر الذي عليه اسمه اتضحت له الأمور.





ونشرت الصحيفة لقطات لـ"هاتل" بجوار قبره، وكانت تبدو عليه علامات الاستياء والذهول حيال ما حدث.





وأضاف المسن أنه كان يدرك أن هناك مشكلة ما نظرًا لأن حياته الاجتماعية كانت هادئة على نحو غير مسبوق على مدار الأشهر الماضية.





وأكد أن إقامة شاهد القبر الذي يحمل اسمه في مقبرة محلية تمت دون علمه، وهو الآن يرغب في تصحيح هذا الخطأ الكارثي كي يعلم الجميع بأنه مازال على قيد الحياة.





وأوضح أنه يلقي اللوم على زوجته السابقة، التي انفصل عنها منذ نحو 26 عامًا، لافتًا إلى أنها كانت قد اشترت قطعة أرض وأقامت شاهد القبر، حيث كانت ترغب في أن يتم دفنهما معًا، حتى أن اسمه واسم طليقته يظهران على شاهد القبر.





وأشار إلى أنه لم يسبق له أن ذكر أنه يرغب في أن يُدفن بجوارها، مشددًا على أن اكتشافه وجود شاهد قبر يحمل اسمه وهو مازال على قيد الحياة كان أمرًا صادمًا بالنسبة إليه دون شك.



