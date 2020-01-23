مفاجأة.. تعرف على ضيف خالد الغندور في أول حلقة من برنامج زملكاوي





وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "انتظروني اليوم١٠ بإذن الله في برنامج زملكاوي مع محبوب الجماهير جنش بعد عودته وقيده أفريقيا وفقرة التحليل مع الكباتن مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز.





وكان قد كشف مصدر مطلع داخل مجلس إدارة نادي الزمالك عن الاستقرار على قيد محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق في القائمة الإفريقية عقب تلقي النادي خطاب من كاف بفتح الاستبدال خلال الفترة الحالية.

حيث تلقى المجلس الأبيض خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بفتح الاستبدال بقوائم الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير بواقع 4 لاعبين لكل نادٍ، بناءً على طلب الأندية المُشاركة فى البطولات الأفريقية، بشرط ألا يكون اللاعب المقرر قيده قد شارك مع فى أى فريق فى البطولة الأفريقية.

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن ضيفه الأول في أول حلقة من برنامجه "زملكاوي" الذي يقدمه على قناة الزمالك التي تم بثها أمس الساعة الـ 11 مساءً.