فى العباسية و3 مطارات.. أماكن السجل المدنى الذكى لاستخراج شهادة الميلاد

ويتيح السجل المدنى الذكى للمواطنين خاصية استخراج شهادات الميلاد بسهولة ويسر ودون عناء الذهاب لمكاتب الأحوال المدنية وفى دقائق بسيطة.









ونشر قطاع الأحوال المدنية الماكينة الجديدة والتى يطلق عليها السجل المدنى الذكى فى أربعة أماكن بشكل مؤقت وهى داخل قطاع الأحوال المدنية بالعباسية وبمطارات شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر.





وقال مصدر أمنى إنه من المقرر أن يتم نشر الماكينة الجديدة فى كافة محافظات الجمهورية.





وأضاف المصدر أن الماكينة الآن تقوم باستخراج شهادات الميلاد فقط وسيتم بعد ذلك إضافة خدمات استخراج باقى الأوراق الثبوتية.