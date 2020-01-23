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حوادث

فى العباسية و3 مطارات.. أماكن السجل المدنى الذكى لاستخراج شهادة الميلاد

الخميس 23/يناير/2020 - 07:26 م
جهاز الاحوال المدنية
جهاز الاحوال المدنية
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مصطفي الرماح
أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن إتاحتها للسجل المدنى الذكى وبدء تشغييل الخدمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ ٦٨ والموافق يوم ٢٥ يناير الجارى.

ويتيح السجل المدنى الذكى للمواطنين خاصية استخراج  شهادات الميلاد بسهولة ويسر ودون عناء الذهاب لمكاتب الأحوال المدنية وفى دقائق بسيطة.


ونشر قطاع الأحوال المدنية الماكينة الجديدة والتى يطلق عليها السجل المدنى الذكى فى أربعة أماكن بشكل مؤقت وهى داخل قطاع الأحوال المدنية بالعباسية وبمطارات شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر.

وقال مصدر أمنى إنه من المقرر أن يتم نشر الماكينة الجديدة فى كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف المصدر أن الماكينة الآن تقوم باستخراج شهادات الميلاد فقط وسيتم بعد ذلك إضافة خدمات استخراج باقى الأوراق الثبوتية.
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