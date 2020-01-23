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رياضة

علاء فتحي: واثقون من نجاح دورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص

الخميس 23/يناير/2020 - 07:59 م
علاء فتحى
علاء فتحى
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القسم الرياضي
أكد علاء فتحى مدير الشركة الراعية لدورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص التى تقام لأول مرة فى مصر وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن إقامة البطولة فى مصر أمر مهم للغاية يؤكد على قدرة مصر على تنظيم كافة البطولات الرياضية القارية والدولية.

وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمركز التعليم المدنى إنه مؤمن بقدرات لاعبي الأولمبياد الخاص وأنهم يمتلكون عزيمة وقدرات فائقة مشيرا إلى أنه شاهدهم كثيرا فى بطولات سابقة إلا كل تحدي وإصرار على بذل الجهد ومواصلة مشوارهم الناجح.

وأشار إلى أنه متفائل بأن البطولة ستشهد زخما شديدا واهتماما من الجميع مشيرا إلى أنه يثق فى نجاح البطولة.

ويشارك في الدورة 800 لاعبا ولاعبة يمثلون 42 دولة يتنافسون على 4 رياضات هي "كرة القدم - ألعاب القوى - كرة السلة - البوتشي".

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