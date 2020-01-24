اختاري اللي يعجبك.. صوص الثومية بثلاث طرق مختلفة

تعتبر التومية هي احدي انواع الصوص السهلة والبسيطة التي يمكن تقدمها مع اكلات متعددة ونقدم لكي طريقة عمل الثومية بثلاث طرق اختاري مايناسبك.



الطريقة الاولي:





طريقة عمل سلطة الثومية





مقادير :

2 حبة كبيرة بياض البيض

2 فص ثوم مهروس

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة خل

3/4 كوب زيت ذرة





طريقه عمل سلطة الثومية:

في إبريق الخلاط ضعي بياض البيض، الثوم والملح. شغلي الخلاط على سرعة متوسطة إلى أن يتكون خليط ناعم أبيض اللون. مع استمرار تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة أضيفي الزيت من خلال فتحة التغذية على شكل خيط رفيع إلى أن تنتهي كمية الزيت وتتكون الثومية.





الطريقة الثانية:

طريقة عمل سلطة الثومية

مقادير سلطة الثومية:

6 فصوص ثوم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح و فلفل اسود

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

3 ملعقة كبيرة نشا





طريقه عمل سلطة الثومية

يذاب النشا في قليل من الماء ثم يوضع في قدر عميق.يوضع القدر علي نار متوسطه الحراره لمده 3 دقائق.ثم يتم فرم الثوم و الملح جيدًا.و من ثم يتم فرم النشا مع عصير الليمون مع الثوم في الخلاط الكهربائي حتي تمتزج المقادير.اثناء خلط مقادير سلطة الثومية في الخلاط يتم اضافه قليل من زيت الزيتون.و تقدم سلطة الثومية





الطريقة الثالثة:

طريقة عمل سلطة الثومية

مقادير سلطة الثومية :

١ بطاطس مسلوقة

١ كوب لبن

٦ فص ثوم

١٢٥ غرام مايونيز

١ ملعقة كبيرة خل

١⁄٤ كوب زيت

ملح وفلفل حسب الذوق





طريقة تحضير سلطة الثومية:

1. ييتم وضع كل المقادير فى الخلاط الكهربائي ليصبح مزيج متماسك.

2. يسكب المزيج في طبق التقديم، وتقدم.