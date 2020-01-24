لـ العرائس.. أهم 10 خطوات يجب اتباعها لتحضير عزومة تليق بك





- يفضل أولا تنظيف المنزل بشكل جميل وترتيب الأثاث بحيث يتناسب مع عدد الأفراد القادمين

- تحضير قائمة بالطعام الذى ستقومين بإعدادة، ويفضل أن يكون خفيف وسهل حتى لا تشعرى بالتعب الشديد

- يفضل اختيار أيام العزومة فى الأجازات الأسبوعية لكى تتناسب مع جميع المدعوين فى المنزل

- يفضل وضع الزهور والنباتات على طاولة الطعام وأركان المنزل ليضيف البهجة والرائحة المنعشة





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- من الأفضل كتابة قائمة بكل ما تودين شرائة أو فعلة للعزومة حتى لا تفوتى شيئًا

- الحرص على أختيار الطعتم بما يتناسب مع أذواق المدعوين، وتجنب تجربة أى شئ جديد

- محاولة أرتداء ملابس أنيقة وبسيطة لكى لا تشغلك أو تضايقك أثناء تقديم الطعام

- الحرص على تصفيف شعرك بشكل مهذب، أو أرتداء الحجاب المناسب والبسيط لظهورك

- لا تنسى تحضير العصائر والمقبلات قبل الطعام لأضافة أناقة وملمس رقيق للسفرة

- يفضل تفريغ مكان من الأثاث للأطفال حتى لا يشغلوا المدعوين ويستمتعون بالراحة

تحتار العديد من السيدات وخاصة العرائس عند التحضير للعزومة في منزلها، من إعداد الطعام وأهم الأساسيات التى يجب أتباعها، ولذلك نقدم لكى أهم الخطوات التى يجب أتباعها عند التحضير للعزومة وهى.