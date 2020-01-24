أرخص 4 سيارات في مصر بعد انهيار الأسعار.. صور





بعد تراجع الدولار و زيرو جمارك اشتعلت المنافسة والركود في سوق السيارات في مصر ومع الفائدة بشكل مستمر هبطت الأسعار بصورة كبيرة ، ويتوقع استمرار الهبوط في حال استمرار انخفاض سعر الدولار وربما يأتي يوم نجد سيارات تباع بسعر أقل من 100 ألف جنيه في حال انخفاض سعر الدولار بشكل أكبر.

zoty z100



زوتي z100



بعد انهيار أسعار السيارات في مصر تتواجد سيارات رخيصة السعر في مصر بالنسبة لمستويات الأسعار السابقة وأرخص هذه السيارات في الوقت الحالي هي السيارة الصينية زوتي z100 التي قدمت حاليًا كموديل 2020 بسعر يبلغ 120 ألف جنيه تقريبًا وتتميز رغم سعرها بايرباج ووسائل أمان مثل الفرامل ABS ولكن تظل السيارة مقلقة للبعض لكونها صينية ولكونها من شركة زوتي التي تعتبر جديدة على السوق المصري.

سوزوكى التو

suzuki alto



ولهذا يكون البديل المناسب لها سوزوكي ألتو التي تتوفر في مصر بوسائل أمان جديدة كموديل 2020 حيث تتوفر بايرباج لأول مرة وفرامل ABS وتجهيزات أخرى جديدة مع سعر أقل من السابق يجعلها تباع بقرابة 130 ألف جنيه وهي سيارة ذات منشأ هندي بمكونات يابانية.

رينو لوجان 2020



renault logan 2020



lada granta 2020



لادا جرانتا ٢٠٢٠

