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سيارات

أرخص 4 سيارات في مصر بعد انهيار الأسعار.. صور

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:01 ص
رينو لوجان 2020
رينو لوجان 2020
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اشرف عطية

بعد تراجع الدولار و زيرو جمارك اشتعلت المنافسة والركود في سوق  السيارات في مصر  ومع الفائدة بشكل مستمر هبطت الأسعار بصورة كبيرة ، ويتوقع استمرار الهبوط في حال استمرار انخفاض سعر الدولار وربما يأتي يوم نجد سيارات تباع بسعر أقل من 100 ألف جنيه في حال انخفاض سعر الدولار بشكل أكبر. 

zoty z100

زوتي z100

بعد انهيار أسعار السيارات في مصر تتواجد سيارات رخيصة السعر في مصر بالنسبة لمستويات الأسعار السابقة وأرخص هذه السيارات في الوقت الحالي هي السيارة الصينية زوتي z100 التي قدمت حاليًا كموديل 2020 بسعر يبلغ 120 ألف جنيه تقريبًا وتتميز رغم سعرها بايرباج ووسائل أمان مثل الفرامل ABS ولكن تظل السيارة مقلقة للبعض لكونها صينية ولكونها من شركة زوتي التي تعتبر جديدة على السوق المصري.

سوزوكى التو

suzuki alto

ولهذا يكون البديل المناسب لها سوزوكي ألتو التي تتوفر في مصر بوسائل أمان جديدة كموديل 2020 حيث تتوفر بايرباج لأول مرة وفرامل ABS وتجهيزات أخرى جديدة مع سعر أقل من السابق يجعلها تباع بقرابة 130 ألف جنيه وهي سيارة ذات منشأ هندي بمكونات يابانية. 

رينو لوجان 2020

renault logan 2020

lada granta 2020

لادا جرانتا ٢٠٢٠

ولكن تحت أقل من 150 ألف جنيه لا توجد سيارات أخرى ولكن هناك سيارة واحدة قريبة من هذا المستوى هي لادا جرانتا التي تباع النسخة المانيوال منها 2020 بسعر يبلغ 155 ألف جنيه تليها رينو لوجان التي يباع المانيوال منها بسعر 165 ألف جنيه.

أرخص 4 سيارات في مصر بعد انهيار الأسعار.. صور
أرخص 4 سيارات في مصر بعد انهيار الأسعار.. صور
أرخص 4 سيارات في مصر بعد انهيار الأسعار.. صور
أرخص 4 سيارات في مصر بعد انهيار الأسعار.. صور
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