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سيارات

في مزاد علني.. بيع أغلى سيارة كلاسيكية في العالم بـ 2 مليون جنيه

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:16 ص
سيارة كلاسيكية
سيارة كلاسيكية
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عزة عاطف

داخل خيمة بيضاء واسعة في سكوتسديل بولاية أريزونا، أقيم المزاد العلني Scottsdale وهو حدث سنوي يقام منذ عقود لعرض وبيع السيارات الكلاسيكية.

وخلال المزاد لهذا العام باع تاجر السيارات «ستيف سيريو» الذي يتخذ من بوسطن مقرًا له سيارة كلاسيكية من نوع مرسيدس-بنز 220 إس كابريوليت مقابل 140 ألف دولارًا أي ما يزيد عن (2 مليون جنيه مصري)، متجاوزًا التقدير الذي حددته دار Gooding & Co.

وقف ستيف سيريو يشاهد منصة المزاد عن قرب حيث يتم عرض سياراته للبيع ضمن أسبوع المزاد، يقول سيريو كان الأمر رائعًا في البداية وفجأة توقفت المزايدة مؤقتًا عند 100 ألف دولار، لكن «تشارلي روس» صاحب المزاد البريطاني صرخ في المدعوين لاستكمال المزايدة حتى استعاد العطاءات الزخمة ورفع السعر على الشاشة إلى 115 ألف دولار وفقًا لصحيفة بلومبيرج.

كان هذا خلال اليوم الثالث من مزادات Scottsdale، وهو حدث سنوي يقام على مدار العقود الثلاثة الماضية، حيث أنه المحطة الأولى غير الرسمية على حلبة تجميع السيارات، وهو طريق يمر عبر معرض ريتروموبيل في باريس، وأميليا آيلاند كونكورس دي إليجانس، ومونتيري كار ويك، وفيلا ديست كونكورس دي إليجانس على بحيرة كومو خارج ميلان.

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