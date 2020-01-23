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سيارات

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور

الخميس 23/يناير/2020 - 11:08 م
peugeot 2008
peugeot 2008
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن اسعار السيارات خصوصا بعد تخفيض نيسان قشقاي و سيتروين منذ ساعات .

ونستعرض اسعار بيجو اليوم في مصر بعد التخفيض .

اسعار بيجو
بيجو 301
peugeot 301 تبدأ من 229.990 جنيها حتى 260.000 جنيه لأعلى فئة.
نتيجة بحث الصور عن بيجو 301

peugeot 508 2020
بيجو 508 فيس لفت peugeot 508 facelift تبدأ من 475.000 جنيها حتى 600.000 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن بيجو 508
أسعار بيجو 3008 موديل 2020
بيجو 3008
peugeot 3008 تبدأ من 456.000 جنيه حتى 600.000 جنيه لأعلى فئة.
نتيجة بحث الصور عن بيجو 3008
أسعار بيجو 2008 موديل 2020
بيجو 2008
peugeot 2008 بسعر 315.000 جنيه.
نتيجة بحث الصور عن بيجو 2008
بيجو 5008 موديل 2020
بيجو 5008
peugeot 5008 تبدأ من 540.000 جنيه حتى 665.000 جنيه لأعلى فئة.
نتيجة بحث الصور عن بيجو 5008
انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور
انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور
انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور
انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور
انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور
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