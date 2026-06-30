الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري العظيم في ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم في ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.



وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" في ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو ، أتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم .



هذه الثورة التي جسدت إرادة المصريين للحفاظ على هوية الدولة المصرية واستعادة مسارها الصحيح نحو المستقبل في ملحمة وطنية خالدة، وستظل هذه الثورة على الدوام رمزا لوحدة المصريين، وقدرتهم على مواجهة التحديات، وعزمهم على بناء دولة قوية عصرية .



ونجدد العهد لشعبنا الوفي بأننا ماضون في مسيرة البناء و الحفاظ على ثوابت الوطن وتعزيز قدراته، لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم في ظل الجمهورية الجديدة لمصرنا العزيزة.