المطاعم السياحية: 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية.. ونجدد دعمنا للرئيس السيسي

تقدمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة المصرية، ورجال الشرطة، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن ونقطة تحول فارقة أعادت لمصر استقرارها وأطلقت مسيرة البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة.

أسمى صور التلاحم الوطني



وقال ياسر التاجوري إن ثورة 30 يونيو جسدت أسمى صور التلاحم الوطني، حيث خرج ملايين المصريين في مشهد تاريخي غير مسبوق، معبرين عن إرادتهم الحرة في حماية الدولة الوطنية وتصحيح مسارها، لتأتي القوات المسلحة المصرية، بقيادة وطنية مخلصة، وتنحاز لإرادة الشعب وتحميها، لتكتب مصر صفحة جديدة في تاريخها الحديث عنوانها الأمن والاستقرار والتنمية.



وأضاف أن ما تحقق منذ تلك الثورة المجيدة من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة في مختلف القطاعات يؤكد نجاح الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز التنمية المستدامة، وتوفير بنية تحتية حديثة، وإقامة اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن قطاع السياحة كان من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وهو ما انعكس في تطوير المقاصد السياحية، وتحسين البنية الأساسية، والتوسع في المشروعات السياحية، ورفع كفاءة الخدمات، بما يعزز مكانة مصر كواحدة من أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم، ويدعم جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.



وأكد التاجوري أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، تواصل دعمها الكامل لجهود الدولة في تطوير القطاع السياحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين، باعتبار السياحة أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، وشريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة.



واختتم رئيس الغرفة تصريحاته بتقديم أصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى أبناء الشعب المصري، وقواتنا المسلحة الباسلة، ورجال الشرطة الأوفياء، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا وجيشًا وشرطة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يواصل وطننا العزيز مسيرته نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار، وأن ينعم الشعب المصري بحياة كريمة تليق بعظمة هذا الوطن وتاريخه وحضارته.



وأكد أن مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وأعضاءها والعاملين بقطاع المنشآت والمطاعم السياحية يجددون بهذه المناسبة الوطنية العزيزة عهدهم بمواصلة العمل والإنتاج، ودعم مسيرة التنمية الشاملة، والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة لبناء مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا لمصر وشعبها.