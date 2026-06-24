قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر خارج نطاق الرؤية .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026
عرض رسمي من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع تريزيجيه
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية برقم الجلوس
موعد مباراة المغرب ضد هايتي في كأس العالم والقنوات الناقلة
مجدي مرشد: 30 يونيو ثورة أعادت لمصر هويتها الوطنية
لأول مرة| الحكومة توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتوربينات الرياح.. وتنفيذ محطة بالجنيه المصري
3 سيناريوهات.. احتمالات تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بكأس العالم 2026
ملخص ونتائج وأهداف الجولة الثانية وترتيب مجموعات كأس العالم 2026
زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد أول يوليو
قاليباف: نلتزم في سياساتنا بأمن المنطقة.. وضمانه عبر دولها نفسها
بالأسماء.. الصحة تغلق مركزين طبيين غير مرخصين بمطروح وبني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المنشآت السياحية: اختتام برامج رفع جودة الخدمة وتعزيز تنافسية المقصد المصري

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
محمد الاسكندرانى

تواصل غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ترسيخ دورها كشريك رئيسي في تطوير قطاع الضيافة والسياحة، عبر التحرك بخطى متسارعة نحو تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين داخل المنشآت والمطاعم السياحية، باعتبار أن جودة الخدمة تبدأ من كفاءة العنصر البشري وقدرته على مواكبة المعايير الحديثة في التشغيل والإدارة والتعامل مع السائحين.

وفي هذا الإطار، اختتمت الغرفة فعاليات الدورات التدريبية المتخصصة بمدينة الأقصر، ضمن الخطة الاستراتيجية الموسعة للتدريب التي أقرها مجلس إدارة الغرفة برئاسة ياسر التاجوري، رئيس الغرفة، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو الاستثمار في الإنسان كأحد أهم مفاتيح الارتقاء بالخدمة السياحية، وتعزيز تنافسية المقصد المصري، ودعم جهود الدولة في بناء صناعة سياحية أكثر احترافية واستدامة.

كوادر مؤهلة وقادرة

وقال المهندس برج ليون توماسيان، نائب رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة التدريب، إن هذه البرامج التدريبية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده القطاع السياحي من تطورات متسارعة وتحديات متجددة تتطلب كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع أحدث مفاهيم التشغيل والخدمة والجودة.

الاستثمار في العنصر البشري

وأكد توماسيان أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الأساس للنهوض بصناعة السياحة والضيافة، مشيرًا إلى أن الغرفة تنظر إلى التدريب باعتباره أداة استراتيجية لتطوير الأداء داخل المنشآت والمطاعم السياحية، وليس مجرد نشاط تقليدي، بما يضمن رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمة المقدمة للسائحين.

برامج تدريبية متخصصة تواكب احتياجات القطاع

وأضاف نائب رئيس الغرفة أن البرامج التدريبية التي نفذتها الغرفة تستهدف تنمية المهارات المهنية والعملية للعاملين، ونشر ثقافة الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، إلى جانب تطوير القدرات الإدارية والقيادية للعاملين بمختلف المستويات الوظيفية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات السياحية ورفع جاهزية المنشآت لمواكبة متطلبات السوق.

وأوضح أن الدورة التدريبية التي اختتمت فعالياتها في الأقصر تضمنت **محاور رئيسية شديدة الأهمية للعاملين بالقطاع، شملت:

-الإدارة والتشغيل بالمطاعم والمنشآت السياحية.
-الأغذية والمشروبات وفق معايير الجودة الحديثة.
-سلامة الغذاء والصحة المهنية.
-مهارات الخدمة والتعامل مع السائحين.
-التدريب العملي داخل بيئات العمل الفعلية.

وأشار توماسيان إلى أن البرنامج التدريبي لم يقتصر على الجانب النظري فقط، بل تضمن أيضًا تدريبات ميدانية عملية داخل عدد من المنشآت والمطاعم السياحية بمحافظة الأقصر، بهدف ربط المعرفة الأكاديمية والمهارات المهنية بواقع التشغيل الفعلي، ورفع كفاءة المتدربين داخل بيئة العمل الحقيقية، بما يحقق أعلى درجات الاستفادة ويضمن انعكاس أثر التدريب على مستوى الخدمة المقدمة.

إقبال واسع يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التدريب

وأكد رئيس لجنة التدريب أن البرامج التي تنفذها الغرفة تشهد **إقبالًا واسعًا من العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، وهو ما يعكس إدراكًا متزايدًا داخل القطاع لأهمية التدريب المستمر في تطوير الأداء المهني، وتحسين جودة الخدمة، ورفع القدرة التنافسية للمنشآت السياحية المصرية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.

وأضاف أن هذا التفاعل مع البرامج التدريبية يمثل مؤشرًا مهمًا على نجاح توجه الغرفة نحو بناء ثقافة مهنية قائمة على التطوير المستمر، وتأهيل كوادر قادرة على تمثيل المقصد السياحي المصري بالصورة التي تليق بمكانة مصر الحضارية والسياحية.

الغرفة تدعم التنمية السياحية المستدامة عبر التأهيل المستمر

ولفت توماسيان إلى أن ما تقوم به غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في ملف التدريب لا ينفصل عن الدور الوطني الذي تضطلع به الغرفة في دعم خطط التنمية السياحية المستدامة، من خلال إعداد كوادر مهنية قادرة على تقديم خدمات سياحية بمستوى احترافي، يواكب تطلعات الدولة نحو تحسين تجربة السائح وتعظيم العائد من القطاع السياحي.

وشدد على أن الغرفة تنظر إلى التدريب باعتباره أحد المحاور الأساسية لتطوير الصناعة، إلى جانب تحديث بيئة العمل ورفع كفاءة التشغيل وتحسين معايير الخدمة، بما يعزز قدرة القطاع على النمو، ويدعم مكانة مصر كوجهة سياحية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وكشف المهندس برج ليون توماسيان عن جانب من خطة التدريب خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الغرفة تتجه إلى **التوسع في البرامج التدريبية من خلال تطوير المحتوى التدريبي وفق أحدث المعايير الدولية، وزيادة الاعتماد على التدريب الرقمي والتعليم عن بُعد، بما يتيح فرصًا أكبر للوصول إلى العاملين في مختلف المحافظات والمناطق السياحية.

وأوضح أن الخطة تشمل أيضًا تنفيذ برامج تدريبية أكثر تخصصًا تلبي احتياجات كل نشاط داخل قطاع المنشآت والمطاعم السياحية، بما يضمن تقديم تدريب نوعي يتناسب مع طبيعة كل منشأة، ويسهم في إعداد كوادر أكثر احترافية وقدرة على التعامل مع متطلبات التشغيل الحديثة.

واختتم نائب رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تصريحاته بالتأكيد أن الغرفة ماضية في تنفيذ رؤيتها لتأهيل وتطوير العاملين بالقطاع، باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح المنشآت السياحية، مشددًا على أن الاستثمار في البشر سيظل هو المسار الأكثر استدامة لدعم السياحة المصرية، وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز تنافسية المقصد المصري في الداخل والخارج.   

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية المنشآت والمطاعم السياحية غرفة المنشآت السياحية مطاعم سياحية سياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

الجنيه الذهب

خسارة 1000 جنيه في يوم .. سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

أسعار الذهب اليوم

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

عقب تراجع قوي .. سعر صرف الدولار الآن في مصر

السعودية

4 فئات فقط | السعودية تبدأ تطبيق نظام تملك الأجانب للعقارات.. وشروط خاصة في مكة والمدينة

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

هويدا الغرباوي، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن

زوجة حسام حسن: ارتديت الحجاب 20 عامًا عن قناعة ثم تخليت عنه لهذا السبب |فيديو

الدواجن

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

ترشيحاتنا

مايان السيد

مايان السيد تكشف كواليس فيلميها "ولنا في الخيال حب" و "وتر واحد"

خام برنت

خام برنت ينخفض إلى 75.93 دولار للبرميل في أدنى مستوى له منذ مطلع مارس

عاطف الطيب

محمد شوقي: عاطف الطيب حقق المعادلة الأصعب في السينما وأفلامه الأهم في الثمانينيات

بالصور

لوك لافت .. نسرين أمين تخطف الأنظار بظهورها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات

طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات
طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات
طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

فيديو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد