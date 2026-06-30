قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا لخريجي الجامعات المصرية أو من الخارج
عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط
رئيس النواب: ثورة 30 يونيو نقطة تحول راسخة في مسيرة الوطن
تفاصيل زيادة الأجور| 12% علاوة و750 جنيهًا حافزا.. وهذا موعد التطبيق
مات بلدغـ ـة ثعبان.. القصة الكاملة لمصرع طفل أثناء مساعدة والده في الحقل بالشرقية
مفاجأة .. الذهب يغيّر المسار ويسجل ارتفاعا في الأسعار اليوم| تفاصيل
النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل
صدام أفريقي ومواجهة أوروبية.. مواعيد مباريات اليوم 30-6-2026 في كأس العالم
انطلاق الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل
نصب على مواطنين.. القبض على أدمن صفحة لبيع الهواتف المحمولة على الإنترنت
الرئيس السيسي يهنىء الكونغو الديمقراطية بذكرى العيد القومي والصومال بذكرى يوم تأسيس الجمهورية
قرارات عاجلة من التعليم لضبط عملية التحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا لخريجي الجامعات المصرية أو من الخارج

القوات المسلحة
القوات المسلحة
محمد إبراهيم

أعلنت الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026/2027 لخريجي الجامعات المصرية أو الأجنبية المُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات وذلك لنيل الشهادات والدرجات التالية بنظام الساعات المعتمدة والدراسة المسائية وهى:
1- دبلوم الدراسات العليا وتكون مدة الدراسة به سنة دراسية. 
2- ماجستير العلوم في الهندسة وتكون مدة الدراسة بها (2-3) سنة دراسية.
3- دكتوراه الفلسفة في الهندسة وتكون مدة الدراسة بها (3-5) سنة دراسية.
وجميعها معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

أولاً: للحاصلين على بكالوريوس الهندسة

تمنح الكلية الفنية العسكرية (دبلوم الدراسات العليا في الهندسة – درجة ماجستير العلوم في الهندسة – درجة دكتوراه الفلسفة في الهندسة)، وذلك في أكثر من 100 مسار بحثى ضمن 18 برنامج تخصصي تشمل أحدث العلوم الهندسية والتكنولوجية في التخصصات الهندسية (هندسة كهربية – هندسة ميكانيكية – هندسة مدنية – هندسة معمارية – هندسة كيميائية – هندسة نووية – هندسة بحرية).

ثانيا: للحاصلين على بكالوريوس الهندسة

تمنح الكلية الفنية العسكرية درجة ماجستير العلوم في الهندسة في البرامج الهندسية البينية الآتية:
1- هندسة الروبوتات والأنظمة ذاتية الحركة. 
2- هندسة معلوماتية البيانات الجغرافية (الجيوماتيكس) .
3- هندسة تكنولوجيا النانو.

ثالثا: للحاصلين على بكالوريوس (الهندسة – الطب والجراحة – الأسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعي– علوم الحاسب)

تعقد الكلية الفنية العسكرية بالشراكة مع كلية الطب للقوات المسلحة برنامجاً مشتركاً لمنح درجة الماجستير المهني البيني في "تطبيقات الذكاء الاصطناعي والهندسة الحيوية في الرعاية الصحية".

الأوراق المطلوبة للتسجيل: 

  • شهادة الميلاد
  • صورة من بطاقة الرقم القومي
  • صورة من شهادة البكالوريوس 
  • 6 صورة شخصية


وعلى الراغبين في التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية التوجه إلى مقر الكلية الفنية العسكرية لتقديم الأوراق المطلوبة وسحب استمارة التسجيل قبل يوم الخميس الموافق 06/08/2026 كما يمكن الاطلاع على شروط القبول وبرامج الدراسات العليا على الموقع الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية بالرابط الآتي

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للعسكريين والمدنيين، وانطلاقاً من دورها الرائد في مواكبة تطورات ومتطلبات العصر في العلوم الهندسية والبينية الحديثة.

الكلية الفنية العسكرية الجامعات المصرية القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية

نورهان قاتلة والدتها

تابت وكانت صائمة.. محامية تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل إعدام فتاة بورسعيد

هبة مجدي

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

هبة مجدي

أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها

ترشيحاتنا

نيفين الكيلاني

وفاة زوج وزيرة الثفافة الأسبق نيفين الكيلاني .. وهذا موعد تشييع الجنازة

هبه مجدي

هاجر الشرنوبي توجه رسالة دعم للفنانة هبة مجدي بعد تعرضها لوعكة صحية

مهرجان المسرح القومي

المهرجان القومي للمسرح يختتم ورشة الإلقاء لـ خالد الذهبي بعرض تطبيقي وتوزيع شهادات المشاركة

بالصور

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالشرقية يحصدون 26 ميدالية في بطولات الجمهورية للجودو

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

الشرقية.. استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟
ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟
ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟

فيراري F40 الأسطورية تستعد لتحطيم رقم قياسي جديد

فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد