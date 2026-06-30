الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا لخريجي الجامعات المصرية أو من الخارج

أعلنت الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026/2027 لخريجي الجامعات المصرية أو الأجنبية المُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات وذلك لنيل الشهادات والدرجات التالية بنظام الساعات المعتمدة والدراسة المسائية وهى:

1- دبلوم الدراسات العليا وتكون مدة الدراسة به سنة دراسية.

2- ماجستير العلوم في الهندسة وتكون مدة الدراسة بها (2-3) سنة دراسية.

3- دكتوراه الفلسفة في الهندسة وتكون مدة الدراسة بها (3-5) سنة دراسية.

وجميعها معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

أولاً: للحاصلين على بكالوريوس الهندسة

تمنح الكلية الفنية العسكرية (دبلوم الدراسات العليا في الهندسة – درجة ماجستير العلوم في الهندسة – درجة دكتوراه الفلسفة في الهندسة)، وذلك في أكثر من 100 مسار بحثى ضمن 18 برنامج تخصصي تشمل أحدث العلوم الهندسية والتكنولوجية في التخصصات الهندسية (هندسة كهربية – هندسة ميكانيكية – هندسة مدنية – هندسة معمارية – هندسة كيميائية – هندسة نووية – هندسة بحرية).

ثانيا: للحاصلين على بكالوريوس الهندسة

تمنح الكلية الفنية العسكرية درجة ماجستير العلوم في الهندسة في البرامج الهندسية البينية الآتية:

1- هندسة الروبوتات والأنظمة ذاتية الحركة.

2- هندسة معلوماتية البيانات الجغرافية (الجيوماتيكس) .

3- هندسة تكنولوجيا النانو.

ثالثا: للحاصلين على بكالوريوس (الهندسة – الطب والجراحة – الأسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعي– علوم الحاسب)

تعقد الكلية الفنية العسكرية بالشراكة مع كلية الطب للقوات المسلحة برنامجاً مشتركاً لمنح درجة الماجستير المهني البيني في "تطبيقات الذكاء الاصطناعي والهندسة الحيوية في الرعاية الصحية".

الأوراق المطلوبة للتسجيل:

شهادة الميلاد

صورة من بطاقة الرقم القومي

صورة من شهادة البكالوريوس

6 صورة شخصية



وعلى الراغبين في التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية التوجه إلى مقر الكلية الفنية العسكرية لتقديم الأوراق المطلوبة وسحب استمارة التسجيل قبل يوم الخميس الموافق 06/08/2026 كما يمكن الاطلاع على شروط القبول وبرامج الدراسات العليا على الموقع الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية بالرابط الآتي:

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للعسكريين والمدنيين، وانطلاقاً من دورها الرائد في مواكبة تطورات ومتطلبات العصر في العلوم الهندسية والبينية الحديثة.