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رياضة

التشكيل الرسمي.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ولفرهامبتون

الخميس 23/يناير/2020 - 09:27 م
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
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أحمد هاني
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيل الرسمي للفريق الذي سيواجه نظيره نادي ولفرهامبتون على أرضه بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وجاءت تشكيلة نادي ليفربول الرسمية لمباراة نظيره فريق ولفرهامبتون كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجل فان دايك، جو جوميز، اندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هنديرسون، جيجي فينالدوم، تشامبرلين.

خط الهجوم: ماني، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب الغائب، منذ 30 عاما.

ولم يتذوق فريق ليفربول مرارة الهزيمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث خاض 22 مباراة هذا الموسم، فاز خلالهما في 21 لقاء، وتعادل في لقاء وحيد، كان أمام مانشستر يونايتد بنتيجة  1 - 1، في الدور الأول.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز السابع بـ 34 نقطة.
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