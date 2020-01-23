بـ فستان أسود.. سارة نخلة تستعرض أناقتها وتتحدث عن أولى خطوات النجاح

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





ظهرت سارة نخلة بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستان أسود أنيقا، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج يبرز جمال عينيها ويحددها، وفضلت ترك شعرها منسدلًا على كتفيها لتبرز جمال ملامحها وأنوثتها.





وعلقت سارة نخلة قائلة: "أحد أكبر الأسباب الداعية للفشل هو استمرارك في تذكر سلبيات الماضي وتخزين الذكريات السيئة منها لذلك نقول دائمًا أن أولى خطوات النجاح هي تطلعك للمستقبل بالرغم من كل ما يحمله ماضيك من أسى"





يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.



