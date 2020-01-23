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مرأة

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

الخميس 23/يناير/2020 - 10:40 م
خطورة تقبيل الاطفال
خطورة تقبيل الاطفال في الفم
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رشا عوني
حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، من عادة تقبيل الاطفال فى الفم . 

وكتب الناظر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"واحدة من أسوأ العادات المنتشرة بين العديد من الأسر عادة تقبيل الأطفال الصغار في الفم..  لهذا أكرر مرة اخري مناشدتي للجميع ضرورة التوقف تماما عن هذه العادة لخطورتها الكبيرة علي صحتهم".

وتابع هاني الناظر قائلا :" هذه العادات قد تؤدي الي اصابة الاطفال بمجموعة من الأمراض منها ما هو فيروسي مثل الهربس البسيط والذي يتحول لمرض مزمن أو الفيروسات التي تسبب الانفلونزا بأشكالها المختلفة ومنها ما هو ناتج عن أنواع من الخمائر تعرف بالكانديدا مثل مرض المونيليا المؤلم الذي يصيب الفم من الداخل واللسان واللثة وقد يمتد للجهاز الهضمي ومنها ما هو بكتيري يسبب قرحا والتهابات صديدية في اللثة والحلق والجهاز التنفسي مؤديا لمضاعفات خطيرة بالإضافة لبكتريا المعدة الحلزونية … أرجوكم احذروا هذه العادة السيئة".
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