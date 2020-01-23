تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، من عادة تقبيل الاطفال فى الفم .





وكتب الناظر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"واحدة من أسوأ العادات المنتشرة بين العديد من الأسر عادة تقبيل الأطفال الصغار في الفم.. لهذا أكرر مرة اخري مناشدتي للجميع ضرورة التوقف تماما عن هذه العادة لخطورتها الكبيرة علي صحتهم".



