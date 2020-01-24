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خلال الاحتفالات بأعياد الشرطة.. اتحاد عمال مصر: القبائل العربية لها دور مهم

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:42 ص
محمد جبران، نائب
محمد جبران، نائب رئيس إتحاد عمال مصر
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف محمد جبران، نائب رئيس إتحاد عمال مصر، همية ودور مشاركة القبائل العربية فى إحتفالات عيد الشرطة، مؤكدا أن دور القبائل العربية دائما إيجابي ومشرف.

وقال محمد جبران خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «الحدث اليوم» : كل التحية والتقدير لرجال الشرطة الأبطال، موضحا أن القبائل لها دور كبير ولابد من إحيائه مرة أخرى.

وأضاف نائب رئيس إتحاد عمال مصر، أنه لابد من عودة دور القبائل مرة أخرى، مشيرا إلى أن الجلسات العرفية كانت تحل 90% من المشاكل، وبالتالي الجميع يقف وراء الدولة المصرية للنهوض الي الامام.

وأشار إلى أن هناك دورات إستراتيجية والأمن القومي لجميع العمال والنقابيين للعاملين في البترول لزيادة الوعي لدى المواطن المصري بشأن المخاطر التي تشهدها الدولة المصرية.

ولفت إلى أن العاملين في البترول قدموا امثلة مشرفة على مدار السنوات الاخيرة لتقدم البلد.
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