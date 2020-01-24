طريقة عمل البسبوسة.. خطوة بـ خطوة





مقادير البسبوسة

- 500 جرام سميد سمولينا

- 100 جرام سمنه

- 250 جرام سكر

- 50 جرام جوز هند

- 150 مللى لبن

- 100 مللى عسل جلوكوز





للشربات:-

- 250 جرام سكر

- 250 مللى ماء

- 25 جرام عسل جلوكوز

- 1 جرام ملح ليمون

- 1 جرام فانيليا





طريقة إعداد البسبوسة:-

- فى بولة يتم تقليب السكر مع السمنة مع جوز الهند

- يتم تدفئة اللبن مع العسل الجولكوز على النار ثم نضعة مع باقى المقادير

- نضع السميد أخر شئ مع مراعاة التقليب الخفيف حتى لا تشد عرق

- فى صينية مدهونة سمنه وملعقة من الطحينة نفرد البسبوسة ونساويها ثم نضع المكسرات حسب الرغبة ثم نضعها فى فرن سخن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة على نار متوسطة حتى الغليان ثم نضع ملح الليمون

- بعد تسوية البسبوسة يتم وضع عليها الشربات السخن ثم تقدم

تعد البسبوسة من الأكلات الشعبية المشهورة، ولا تنجح العديد من السيدات فى إعدادها، ولذلك نقدم لكم طريقة أعداد البسبوسة على طريقة الشيف أحمد عادل:-