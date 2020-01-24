AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل البسبوسة.. خطوة بـ خطوة

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:31 ص
طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة
Advertisements
نهى هجرس
تعد البسبوسة من الأكلات الشعبية المشهورة، ولا تنجح العديد من السيدات فى إعدادها، ولذلك نقدم لكم طريقة أعداد البسبوسة على طريقة الشيف أحمد عادل:-

مقادير البسبوسة
- 500 جرام سميد سمولينا
- 100 جرام سمنه
- 250 جرام سكر
- 50 جرام جوز هند
- 150 مللى لبن
- 100 مللى عسل جلوكوز

للشربات:-
- 250 جرام سكر
- 250 مللى ماء
- 25 جرام عسل جلوكوز
- 1 جرام ملح ليمون
- 1 جرام فانيليا

طريقة إعداد البسبوسة:-
- فى بولة يتم تقليب السكر مع السمنة مع جوز الهند
- يتم تدفئة اللبن مع العسل الجولكوز على النار ثم نضعة مع باقى المقادير
- نضع السميد أخر شئ مع مراعاة التقليب الخفيف حتى لا تشد عرق
- فى صينية مدهونة سمنه وملعقة من الطحينة نفرد البسبوسة ونساويها ثم نضع المكسرات حسب الرغبة ثم نضعها فى فرن سخن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة على نار متوسطة حتى الغليان ثم نضع ملح الليمون
- بعد تسوية البسبوسة يتم وضع عليها الشربات السخن ثم تقدم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل مهلبية البسبوسة بالبسكويت مع الشيف توتا مراد..فيديو

هنتغدى إيه | كفتة في الفرن ومكرونة بالصلصة .. والحلو: بسبوسة بالقشطة

لـ السهرة.. أفضل الحلويات لتدفئة الجسم في الشتاء

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.. وصفة سهلة في 30 دقيقة

ترشيحاتنا

هل تؤدي الجمعة ظهرا حال إدراك الإمام في التشهد الأخير .. مستشار المفتي يجيب

ترامب يكشف الموعد الرسمي لصفقة القرن

صحيفة بريطانية تكشف التشخيص المبدئي لإصابة ساديو ماني.. تفاصيل

طريقة عمل البسبوسة.. خطوة بـ خطوة

جنات عن ابنتها: مش متعلقة بيا

مناطق بالسعودية على موعد مع موجة برد قارس هي الأقوى..تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فيديو خادش.. حبس فاشيونيستا كويتية وزوجها ورفض إخلاء سبيلهما

تشكيكا في وطنيته.. غضب كبير في السعودية ضد زوج مذيعة قناة العربية

في صراع شرس.. ديك يقتل صاحبه بضربة مخلب