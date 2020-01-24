شوبير يؤكد إمكانية تأجيل مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل





وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " أون سبورت " أن هناك اتجاه داخل اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرة الجنايني لتأجيل المباراة واقامة مباراتي الاهلي والزمالك المؤجلتين امام انبي و نادي مصر









وأضاف أن مباراة السوبر المصري ستقام يوم 20 فبراير المقبل على ملعب استاد محمد بن زايد في الإمارات حيث تم طرح التذاكر بأسعار تبدأ من 500 درهم وحتى 50 درهم





وتابع شوبير قائلا: تأجيل مباراة القمة والتي ستقام عقب 4 ايام فقط من مباراة السوبر شىء وارد للغاية .

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الدوري الممتاز والتي من المفترض ان تقام يوم 24 فبراير المقبل