البيت الأبيض يعلن الموعد النهائي للتوقيع على اتفاقية التجارة مع المكسيك

كشف مسئول أمريكي، اليوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا المعروفة باسم "يوسمكا" يوم الأربعاء المقبل.





وقال المسئول في تصريحات لوكالة "رويترز" الإخبارية: "الرئيس ترامب سيوقع على الاتفاق يوم الأربعاء 29 يناير".





كان مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قد وافق على مشروع القانون في التاسع عشر من ديسمبر بعد وضع تغييرات لضمان إنفاذ أفضل لحقوق العمالة وتشديد القواعد البيئية.





ولا تزال كندا بحاجة إلى إقرار الاتفاقية قبل أن تدخل حيز التنفيذ وتحل محل اتفاقية نافتا. وكان زعماء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا قد وقعوا اتفاقية يوسمكا في سبتمبر 2018.



