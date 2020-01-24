

وأعرب الملك محمد السادس ، في هذه البرقية ، عن أصدق التهاني وأخلص التمنيات للرئيسة إيكاتيريني ساكيلاروبولو ، والتوفيق في مهامها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليوناني من تقدم ورخاء.



وجاء في برقية العاهل المغربي "وبهذه المناسبة ، أعرب عن ارتياحي لما يجمع بين بلدينا من علاقات قائمة على التقدير المتبادل والتعاون المثمر" ، مؤكدا الحرص على العمل سويا من أجل تمتين هذه العلاقات الثنائية ، وتعزيزها لتشمل مختلف المجالات ، وتحقيق صالح الشعبين الصديقين.