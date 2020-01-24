مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة





مواعيد مباريات كأس محمد السادس البطولة العربية الإسماعيلى X الاتحاد السكندرى - 5:00 عصرا- أبو ظبى الرياضية



مواعيد مباريات دورى أبطال أفريقيا الوداد X اتحاد العاصمة - 9:00 مساءا - beIN SPORT 1

الزمالك X مازيمبى- 9:00 مساءا - beIN SPORT 2





مواعيد مباريات الدورى الإماراتى الوحدة X حتا - 4:30 عصرا - أبو ظبى الرياضية

الظفرة X الفجيرة - 4:30 عصرا- أبو ظبى الرياضية

شباب الأهلى دبى X الشارقة - 7:00 مساءا - أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات الدورى الفرنسى نيس X رين - 9:45 مساءا - beIN SPORT 6

مواعيد مباريات كأس الامير محمد بن سلمان

الفيحاء X التعاون - 2:35 ظهرا - السعودية الرياضية

الاتفاق X النصر - 4:55 هصرا - السعودية الرياضية

الوحدة X الحزم - 7:10 مساءا- السعودية الرياضية

مواعيد مباريات الدورى الألمانى بوروسيا دورتموند X كولن - 9:30 مساءا - beIN SPORT 5

ريات الدورى الإيطالى بريشيا X ميلان - 9:45 مساءا - beIN SPORT 4

مواعيد مباريات الدورى الإسبانى أوساسونا X ليفانتى - 10:00 مساءا - beIN SPORT 3









تنطلق اليوم الجمعة 24 -1 -2020 العديد من المباريات الهامه في مختلف البطولات العالمية أبرزها بطولة دوري أبطال أفريقيا، البطولة العربية الدوري الألماني والدوري الفرنسي.