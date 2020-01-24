مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 24 -1 -2020 العديد من المباريات الهامه في مختلف البطولات العالمية أبرزها بطولة دوري أبطال أفريقيا، البطولة العربية الدوري الألماني والدوري الفرنسي.
مواعيد مباريات كأس محمد السادس البطولة العربية
الإسماعيلى X الاتحاد السكندرى - 5:00 عصرا- أبو ظبى الرياضية
مواعيد مباريات دورى أبطال أفريقيا
الوداد X اتحاد العاصمة - 9:00 مساءا - beIN SPORT 1
الزمالك X مازيمبى- 9:00 مساءا - beIN SPORT 2
مواعيد مباريات الدورى الإماراتى
الوحدة X حتا - 4:30 عصرا - أبو ظبى الرياضية
الظفرة X الفجيرة - 4:30 عصرا- أبو ظبى الرياضية
شباب الأهلى دبى X الشارقة - 7:00 مساءا - أبو ظبى الرياضية
مواعيد مباريات الدورى الفرنسى
نيس X رين - 9:45 مساءا - beIN SPORT 6
مواعيد مباريات كأس الامير محمد بن سلمان
الفيحاء X التعاون - 2:35 ظهرا - السعودية الرياضية
الاتفاق X النصر - 4:55 هصرا - السعودية الرياضية
الوحدة X الحزم - 7:10 مساءا- السعودية الرياضية
مواعيد مباريات الدورى الألمانى
بوروسيا دورتموند X كولن - 9:30 مساءا - beIN SPORT 5
ريات الدورى الإيطالى
بريشيا X ميلان - 9:45 مساءا - beIN SPORT 4
مواعيد مباريات الدورى الإسبانى
أوساسونا X ليفانتى - 10:00 مساءا - beIN SPORT 3