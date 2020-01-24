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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:22 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الجمعة 24 -1 -2020 العديد من المباريات الهامه في مختلف البطولات العالمية أبرزها بطولة دوري أبطال أفريقيا، البطولة العربية  الدوري الألماني والدوري الفرنسي.

مواعيد مباريات كأس محمد السادس البطولة العربية 
 
الإسماعيلى X الاتحاد السكندرى - 5:00 عصرا-  أبو ظبى الرياضية


مواعيد مباريات دورى أبطال أفريقيا 
 
الوداد X اتحاد العاصمة  - 9:00 مساءا - beIN SPORT 1

الزمالك X مازيمبى-  9:00 مساءا - beIN SPORT 2


مواعيد مباريات الدورى الإماراتى 
 
الوحدة  X  حتا - 4:30 عصرا - أبو ظبى الرياضية

الظفرة    الفجيرة - 4:30 عصرا-  أبو ظبى الرياضية

شباب الأهلى دبى  الشارقة - 7:00 مساءا -  أبو ظبى الرياضية

 مواعيد مباريات الدورى الفرنسى 
 
نيس X رين - 9:45 مساءا -   beIN SPORT 6

مواعيد مباريات كأس الامير محمد بن سلمان

الفيحاء X التعاون - 2:35 ظهرا -  السعودية الرياضية

الاتفاق X النصر - 4:55 هصرا - السعودية الرياضية

الوحدة X الحزم - 7:10 مساءا-  السعودية الرياضية

مواعيد مباريات الدورى الألمانى 
 
بوروسيا دورتموند  كولن - 9:30 مساءا - beIN SPORT 5

ريات الدورى الإيطالى 
 
بريشيا X ميلان - 9:45 مساءا -  beIN SPORT 4

مواعيد مباريات الدورى الإسبانى
 
أوساسونا X ليفانتى - 10:00 مساءا -  beIN SPORT 3




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