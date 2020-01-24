باحثة تكشف فوائد جمة للسياحة على الاقتصاد الوطني

كشفت د.فاطمة عبد الرسول الباحثة المتخصصة في الآثار المصرية القديمة أن السياحة تعكس صورة التطور الحضاري للشعوب،خاصة ما تتضمنه من نشاط إنساني له أبعاده الإجتماعية والثقافية والإقتصادية،كذلك تعاملها وإتصالها بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.





وقالت لصدي البلد:السياحة تعتبر من أكثر الصناعات نموا في العالم ومن أهم القطاعات في التجارة الدولية،وهي قطاع إنتاجي يلعب دورا مهما في زيادة الدخل القومي وتحسين ميزان المدفوعات، وأيضًا مصدر للعملات الصعبة وفرصة لتشغيل الأيدي العاملة وتحقيق برامج التنمية.





وتابعت:كل هذا أدى إلى إتساع نطاق السياحة وتعدد جوانبها وزيادة أهميتها،خاصة أنها تلعب دورا بارزا في دعم وتنشيط إقتصاديات دول كثيرة، والتي قررت الإهتمام بالعمل السياحي لتعظيم العائد منه،وإبراز عناصره ومقوماته لإشباع إحتياجات السائحين وتطلعاتهم.

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