شاهد.. تظاهرة عراقية فى بغداد رفضا للوجود الأمريكي في البلاد

نشرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، صور للتظاهرة المليونية التي ينظمها العراقيون وسط العاصمة بغداد والتي ترفض الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية.





ومن ناحيته قال نائب عن تحالف سائرون، لقناة السومرية العراقية إن التظاهرات المليونية التي انطلقت اليوم هي رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفض تواجد قواته على اراضينا ورفض تدخله بشؤون بلادنا.





ونقلت القناة عن علاء الربيعي قوله إن "تظاهرات المليونية التي انطلقت صباح اليوم والتي شارك فيها ابناء الشعب العراقي من جميع المحافظات، هي ابلغ رد واوضح رسالة يرسلها الشعب إلى ترامب برفض تواجد قواته على اراضينا".





وأضاف الربيعي، أن "مسؤولي امريكا يقولون إن الحكومة الحالية لتصريف الأعمال ويلمحون لعدم تنفيذ قرار الانسحاب لكنهم اليوم وبعد قرار ممثلي الشعب الذي صوتوا عليه بإخراج القوات الاجنبية، واليوم بتظاهرات الشعب العراقي الرافضة للمحتل فلم يعد هنالك أي مبرر لبقاء تلك القوات على اراضينا".





وأكد الربيعي، أن "تظاهرات اليوم هي رسالة سلمية الى المجتمع الدولي برفض التدخلات بشؤون العراق ورفض من يتجاوز على سيادة البلد وتواجد القوات الأمريكية على اراضينا، كما أنها رسالة إلى ترامب بأنه ينبغي عليه عدم التدخل بشؤوننا".