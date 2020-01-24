رياح محملة بالأتربة تضرب شمال سيناء.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

مثيرة للرمال



من جانبه أعطى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، توجيهاته لرؤساء مجالس المدن، بسرعة الدفع بالمعدات لرفع الرمال التي تراكمت على الطرق وفتحها أمام حركة السير.



وقرر شوشة، استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، والتواصل الفعال بين غرف العمليات تحسبا لهطول أمطار ووقوع سيول.



تشهد محافظة شمال سيناء، حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اليوم الجمعة، حيث انتشرت السحب وهبت رياحمصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة .تعرضت محافظة شمال سيناء، الي هبوب رياح باردة، نشطت في المناطق المفتوحة خاصة بمركز الحسنة ونخل بوسط سيناء، وقام السكان بتطهير الخزانات الأرضية لملئها بمياه الأمطار لإعادة استخدامها مرة أخرى في الاستخدامات المنزلية، كما لجأ المزارعون إلى تغطية الزراعات حتي لا تتأثر بسبب سرعة الرياح.