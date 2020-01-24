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محافظات

رياح محملة بالأتربة تضرب شمال سيناء.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:14 م
رياح محملة بالاتربة
رياح محملة بالاتربة تضرب شمال سيناء
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احمد صالح
تشهد محافظة شمال سيناء، حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اليوم الجمعة، حيث انتشرت السحب وهبت رياح مثيرة للرمال مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة .

تعرضت محافظة شمال سيناء، الي هبوب رياح باردة، نشطت في المناطق المفتوحة خاصة بمركز الحسنة ونخل بوسط سيناء، وقام السكان بتطهير الخزانات الأرضية لملئها بمياه الأمطار لإعادة استخدامها مرة أخرى في الاستخدامات المنزلية، كما لجأ المزارعون إلى تغطية الزراعات حتي لا تتأثر بسبب سرعة الرياح.

من جانبه أعطى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، توجيهاته لرؤساء مجالس المدن، بسرعة الدفع بالمعدات لرفع الرمال التي تراكمت على الطرق وفتحها أمام حركة السير.

وقرر شوشة، استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، والتواصل الفعال بين غرف العمليات تحسبا لهطول أمطار ووقوع سيول.
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