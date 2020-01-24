الأردن تطالب إسرائيل بوقف الاستفزاز والتصعيد في الأقصى

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، أن ما جرى من اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين الآمنين ممارسة استفزازية مدانة وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقًا للقانون الدولي.

وشدد على ضرورة احترام إسرائيل لحرمة المسجد، وحرية المصلين وسلامتهم، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، ووقف انتهاكاتها المتواصلة للأماكن المقدسة، وتجنب الاستفزاز والتصعيد.