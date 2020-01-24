بعد صورها الجريئة.. منة عرفة مطلوبة على جوجل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للفنانة منه عرفة وهي ترتدي مايوه أسود جريء وهى تجلس على أحد الشواطئ .

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #منة_عرفة .وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وكانت الفنانة منة عرفة انضمت لفيلم "شريط 6"، مع الفنان خالد الصاوي، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.



