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فن

بعد صورها الجريئة.. منة عرفة مطلوبة على جوجل

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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منار نور
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للفنانة منه عرفة وهي ترتدي مايوه أسود جريء وهى تجلس على أحد الشواطئ . 
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #منة_عرفة .وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. 

وكانت الفنانة منة عرفة انضمت لفيلم "شريط 6"، مع الفنان خالد الصاوي، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

يُذكر أن الفنانة منة عرفة، تعرض الآن مسرحية "اللي عليهم العين"، التي تعد أحدث مشروعات مسرح "كايرو شو" بمدينة التجمع الخامس، بمشاركة مجموعة من الفنانين هم، خالد سرحان، ليلى عز العرب، أحمد بسيم، وياسر الطوبجي. 
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