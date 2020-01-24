الارتقاء بالذوق العام.. جامعة مصر: كارول سماحة تغني اليوم على مسرحنا

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، أن الحفل الذي ستحييه مساء اليوم النجمة كارول سماحة على مسرح الجامعة، يأتى فى إطار خطة شاملة تتضمن تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة.





وقالت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في بيان رسمي لها: تستهدف هذه الحفلات فى المقام الأول الارتقاء بالذوق العام فى مواجهة انتشار موجة أغانى المهرجانات والتصدى للأغنية الهابطة.





وأشارت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى أنه سيقام الحفل على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يسع 1200 مشاهد ومجهز على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.



