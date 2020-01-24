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تعليم

الارتقاء بالذوق العام.. جامعة مصر: كارول سماحة تغني اليوم على مسرحنا

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:25 م
كارول سماحة
كارول سماحة
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قســم التعليــم
أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، أن الحفل الذي ستحييه مساء اليوم النجمة كارول سماحة على مسرح الجامعة، يأتى فى إطار خطة شاملة تتضمن تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة.

وقالت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في بيان رسمي لها: تستهدف هذه الحفلات فى المقام الأول الارتقاء بالذوق العام فى مواجهة انتشار موجة أغانى المهرجانات والتصدى للأغنية الهابطة.

وأشارت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى أنه سيقام الحفل على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يسع 1200 مشاهد ومجهز على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.

كانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجهت الدعوة لمجموعة من رجال الشرطة لحضور هذا الحفل الذى يعد أول نشاط فنى يتم تنظمه خلال العام الجديد وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الشرطة التى تأتى انطلاقًا من حرص الجامعة على المشاركة فى المناسبات الوطنية الكبرى وفى اطار  انشطة المسئولية المجتمعية وفى مقدمتها "عيد الشرطة" الذى يمثل أهمية كبرى فى المجتمع وهو ما دفع إدارة الجامعة أيضًا الى توجيه الدعوة لمجموعة من أسر الشهداء لحضور الحفل وذلك تقديرًا لأرواح الشهداء الذين قدموا اروع مثل فى التضحية بارواحهم فداء للوطن ومن اجل تحقيق الامن والاستقرار فى مواجهة قوى الشر والجماعات الإرهابية المتطرفة .
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