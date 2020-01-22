كارول سماحة: انتظرونى في حفل رائع على مسرح جامعة مصر الجمعة المقبل

أعربت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بتواجدها مع الجمهور المصرى خلال حفلها الفنى الكبير الذى سيقام فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.





ووجهت كارول سماحة الدعوة إلى جمهورها بالتواجد فى الاحتفالية ، مشيرة إلى أنها أعدت مفاجأة كبيرة لجمهورها من خلال باقة من أجمل وأحدث أغانيها.





ونشرت كارول سماحة فيديو جديد لها عبر موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصحبة ابنتها، وكتبت معلقة على الصورة " سوف تكون حفلة أكثر من رائعة مع الجمهور المصري بحفل استثنائي بمسرح جامعة مصر.





ومع اقتراب موعد الحفل الغنائى الكبير يوم الجمعة المقبل، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات الترحيب والحفاوة من جمهورها خاصة أن الحفل لم يتبق عليه سوى يومين وذلك وسط حملة تسويقية رفيعة المستوى نفذتها الجامعة للترويج للحفل بشكل كبير ويتناسب مع نجومية كارول سماحة.





ويتزامن ذلك مع قيام ادارة النشاط الفنى والثقافى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لهذا الحفل الذى يعتبر أول نشاط فنى للجامعة فى العام الجديد ويقام تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء وذلك فى إطار خطة شاملة تتضمن تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة وتستهدف فى المقام الأول الارتقاء بالذوق العام فى مواجهة انتشار موجة أغانى المهرجانات والتصدى للأغنية الهابطة.





وكانت النجمة كارول سماحة أعربت فى وقت سابق عن سعادتها البالغة بالحفاوة بها والتى لمستها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، مشيدةً بجهود الجامعة من اجل تقديم حفل متميز، وهو ليس جديدًا على الجامعة التى تسعى لأن يخرج الحفل على مستوى رفيع وبما يليق باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومكانتها المرموقة بين الجامعات الكبرى فى العالم.





يذكر أن مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يسع 1200 مشاهد ومجهز على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.