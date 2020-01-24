بالخطوات.. كيف تلغى الإشعارات المزعجة على أيفون أو أيباد.. صور

إذا كنت واحدا من الذين ينزعجون من كثرة الإشعارات التى يستقبلونها طوال الوقت على هاتفهم الأيفون أو أجهزة أيباد وتريد طريقة تريحك من الإشعارات المزعجة للت طبيقات مثل الألعاب والموسيقي وغيرها.





وذكر موقع WCCFtech الطريقة التى على المستخدمين اتباعها لكى يتخلصوا من الإشعارات المزعجة التى يستقبلونها على أجهزتهم والتى كان بعضهم قد اشترك فيها بالفعل.





وإليك الخطوات التى عليك القيام بها للتخلص من الإشعارات:

1- ادخل على متجر App Store من الشاشة الرئيسية لهاتفك الأيفون أو جهازك الأيباد

2- اضغط على صورة البروفايل الموجودة على أعلى الجانب الأيمن

3- اضغط على الاشتراكات Subscriptions أو التطبيقات التى قمت بعمل اشتراك فيها.

4- تحت خانة Active أو نشط سترى كل التطبيقات أو الأشياء التى قمت بها وإذا أردت أن تقوم بإلغاء اشتراك أى تطبيق اضغط على اسم التطبيق أو الخدمة التى انت مشترك فيها.

5- اضغط على Cancel Subscription أو إلغاء الاشتراك.





وإذا قمت بإلغاء كافة الاشتراكات أو الخدمات التى أنت مشترك فيها والتى لاتستخدمها بالطبع ستجعل هاتفك اخف بالنسبة لسرعة تحميل التطبيقات أو عند الدخول على صفحات أخرى.





وفي حالة أردت التراجع عن هذه الخطوة بعد أن قمت بالغاء الاشتراك يمكنك العودة مرة أخرى وتفعيل الاشتراكات كلها عن طريق تفعيلها مرة أخرى.



