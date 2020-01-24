أحمد مرتضى رئيسا لبعثة الزمالك فى مباراة السوبر المصرى بالإمارات





ويحصل صاحب المركز الأول فى بطولة السوبر المحلي على مبلغ 500 ألف درهم ويتقاضى صاحب المركز الثاني 300 ألف درهم.





من جانبه قال عارف العواني رئيس مجلس أبوظبي إنه سعيد باستضافة أقوى كلاسيكو عربى وأفريقى يجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير المقبل على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى.





وقال فى المؤتمر الصحفى لمباراة السوبر: "إننا فى الإمارات سعداء باستضافة السوبر المصرى بين الاهلى والزمالك وأمامنا تحدى لخروج المباراة بشكل مميز بعد استضافة اكثر من سوبر في السنوات الماضية".

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على اختيار أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى لتولى رئاسة بعثة الفريق الأبيض في الإمارات لخوض مباراة القمة أمام الأهلى فى بطولة السوبر المحلى المقرر له يوم 20 فبراير المقبل.