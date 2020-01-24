AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

للمرة الأولى في العالم.. ملكة جمال ثنائية الجنس .. صور

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:14 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
لم تعرف "راشيل سالوسن" معنى اليأس رغم جنسها والشروط في مسابقات ملكات الجمال بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمكنت من خطف لقب ملكة جمال ولاية يوتا بأمريكا بعد 5 محاولات فاشلة.

تنافست "راشيل سلاوسون" صاحبة الـ 25 عامًا على التاج خمس مرات قبل أن تفوز في النهاية بهذا اللقب هذا العام،  لتقف للمرة الأولى على المسرح الوطني، بحسب  ما  نشر موقع "سي إن إن" الأمريكي.

"سلاوسون" هي  ثنائية الجنس "مخنثة"، وتعتبر هي أول متسابقة في مسابقة ملكة جمال أمريكا التي عمرها 68 عامًا، تكون ثنائية الجنس.

وتعتبر "سلاوسون" من قدامى المحاربين في مسابقة ملكة جمال فعلى مدار 7 سنوات وهي تشارك في تلك المسابقة، لكن فوزها في مسابقة ملكة جمال ولاية يوتا الأمريكية هذا الشهر كان أول مرة تناقش فيها حياتها الجنسية على خشبة المسرح.

وقالت خلال كلمتها:"بعد سنوات من محاولة أن تكون شخصًا آخر ، اتضح أن تكون نفسك هو سر النجاح، وأضافت إن الاستجابة لشفافيتها كانت إيجابية إلى حد كبير واختاروها".

لكن حتى قبل أن تتوج، لم تخجل سلاوسون من المحادثات الصعبة على صفحتها على انستجرام، حيث  شاركت تشخيصها ذي القطبين ومحاولة انتحار في التاسعة عشر من عمرها وكفاحها من أجل قبول نفسها.

وكان ماضيها جزءا من السبب في فوزها هذه المرة حيث وقع عليها الاختيار للتوعية بالصحة العقلية والوقاية من الانتحار.
للمرة الأولى في العالم.. ملكة جمال ثنائية الجنس .. صور
للمرة الأولى في العالم.. ملكة جمال ثنائية الجنس .. صور
للمرة الأولى في العالم.. ملكة جمال ثنائية الجنس .. صور
للمرة الأولى في العالم.. ملكة جمال ثنائية الجنس .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخامات والفكرة.. أهم معايير اختيار الأفضل بين متسابقات ملكة جمال المراهقات.. فيديو

على أرض مصر.. شاهد| حفل ختام مسابقة ملكة جمال المراهقات إيكو 2019

بملابس تقليدية.. 3 دول تفوز بلقب أفضل زي وطني في مسابقة ملكة جمال المراهقات.. من الأجمل؟

بينها مصر.. 11 دولة تفوز في تصفيات حفل ختام ملكة جمال المراهقات 2019

بـ فساتين سوارية | ٥ دول تتأهل في top5.. فمن كانت الأجمل؟

برازيلية تتوج بلقب ملكة جمال المراهقات للبيئة والسياحة والوصيفة مصرية.. بالصور

ترشيحاتنا

دانه الحيدر .. قصة ممثلة قتلها التنمر

لقاء الخميسي داخل شنطة سيارتها.. والجمهور: هتعقلي إمتى

واحدة من عربياتي.. محمد رمضان يستعرض أحدث سيارته.. فيديو

جبل الموت.. حادث مروع في منحدر فيفاء بـ المملكة العربية السعودية

قرعة كأس إسبانيا.. مواجهات سهلة لـ ريال مدريد وبرشلونة

فى عز البرد.. نجمات تحدين شتاء 2020 بـ الشورت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضارة أم مفيدة.. حقيقة علاقة القهوة بمرض السكر

سوبارو تعلن عن سيارة كهربائية جديدة بالاشتراك مع تويوتا.. صور

يشبه الأنفلونزا.. أعراض فيروس كورونا القاتل.. ونصائح للحماية والوقاية