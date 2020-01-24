للمرة الأولى في العالم.. ملكة جمال ثنائية الجنس .. صور

لم تعرف "راشيل سالوسن" معنى اليأس رغم جنسها والشروط في مسابقات ملكات الجمال بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمكنت من خطف لقب ملكة جمال ولاية يوتا بأمريكا بعد 5 محاولات فاشلة.





تنافست "راشيل سلاوسون" صاحبة الـ 25 عامًا على التاج خمس مرات قبل أن تفوز في النهاية بهذا اللقب هذا العام، لتقف للمرة الأولى على المسرح الوطني، بحسب ما نشر موقع "سي إن إن" الأمريكي.





"سلاوسون" هي ثنائية الجنس "مخنثة"، وتعتبر هي أول متسابقة في مسابقة ملكة جمال أمريكا التي عمرها 68 عامًا، تكون ثنائية الجنس.





وتعتبر "سلاوسون" من قدامى المحاربين في مسابقة ملكة جمال فعلى مدار 7 سنوات وهي تشارك في تلك المسابقة، لكن فوزها في مسابقة ملكة جمال ولاية يوتا الأمريكية هذا الشهر كان أول مرة تناقش فيها حياتها الجنسية على خشبة المسرح.





وقالت خلال كلمتها:"بعد سنوات من محاولة أن تكون شخصًا آخر ، اتضح أن تكون نفسك هو سر النجاح، وأضافت إن الاستجابة لشفافيتها كانت إيجابية إلى حد كبير واختاروها".





لكن حتى قبل أن تتوج، لم تخجل سلاوسون من المحادثات الصعبة على صفحتها على انستجرام، حيث شاركت تشخيصها ذي القطبين ومحاولة انتحار في التاسعة عشر من عمرها وكفاحها من أجل قبول نفسها.





وكان ماضيها جزءا من السبب في فوزها هذه المرة حيث وقع عليها الاختيار للتوعية بالصحة العقلية والوقاية من الانتحار.