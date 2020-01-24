وزير التعليم العالي ينعى نائب رئيس جامعة حلوان السابق

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا رسميا ، أكدت خلاله أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية وقيادات الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، ينعون وفاة الدكتور جمال شكري نائب رئيس جامعة حلوان السابق.





وقال البيان : ندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.





وكانت قد أصدرت جامعة حلوان اليوم ، قالت خلاله : بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تنعى أسرة جامعة حلوان ممثلة في الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والسادة النواب والعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وفاة الأستاذ الدكتور جمال شكري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سابقا ومستشار رئيس الجامعة للشؤون الطلابية وتتقدم لأسرته بأحر التعازي وصادق المواساة راجين من الله أن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته ، ويمن عليه بالعفو والرضوان.



