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أخبار العالم

فيروس كورونا.. الصين تبني مستشفى في 10 أيام لعلاج المصابين

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:17 م
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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أحمد محرم
تسابق الصين الزمن لبناء مستشفى مخصص لعلاج المرضى المصابين بفيروس "كورونا" الجديد والذي أودى بحياة 26 شخصا، وتسبب في مرض المئات، وأدى إلى إغلاق غير مسبوق لمدن تضم ملايين الأشخاص خلال العطلة الأكثر أهمية في البلاد.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، ففي عشية رأس السنة القمرية الجديدة، تم إغلاق وسائل النقل الجمعة في ما لا يقل عن عشر مدن يقطنها حوالي 33 مليون شخص، وهي ووهان، حيث يتركز المرض، وتسعة من جيرانها في مقاطعة هوبي بوسط الصين.



وقالت حكومة ووهان الجمعة، إنها تقوم ببناء مستشفى مخصص لعلاج الفيروس الجديد يضم 1000 سرير على غرار منشأة شيدتها بكين خلال وباء السارس.

وسيتم بناء المستشفى على مساحة 25000 متر مربع، ومن المقرر الانتهاء منه في 3 فبراير، حسبما ذكرت السلطات البلدية.

وبدت الشوارع والمراكز التجارية والأماكن العامة الأخرى المزدحمة عادة، هادئة بشكل مخيف في ووهان في اليوم الثاني من إغلاقها.

وأظهرت صور من المدينة أرففا فارغة حيث كان الناس يكدسون المؤن استعدادا لعزلة قد تكون مطولة، حسبما ذكرت "رويترز".

وأغلقت محطات القطار والمطار ومترو الانفاق، وفحصت الشرطة المركبات القادمة لكنها لم تغلق الطرقات بالكامل.

وتتخذ السلطات احتياطات في جميع أنحاء البلاد، ففي العاصمة بكين تم إلغاء الفعاليات العامة الكبرى إلى أجل غير مسمى، بما في ذلك معارض المعابد التقليدية التي تعد معلما رئيسيا في احتفالات السنة القمرية الجديدة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية صباح الجمعة، أن عدد الحالات المؤكدة لفيروس "كورونا" الجديد ارتفع إلى 830، وتوفي 26 شخصا.

وأكدت كل من كوريا الجنوبية واليابان ثاني حالتين لديهما الجمعة، وتم اكتشاف حالات في هونغ كونغ وماكاو وتايوان والولايات المتحدة وتايلاند وسنغافورة وفيتنام، وقررت منظمة الصحة العالمية عدم إعلان تفشي المرض حالة طوارئ عالمية في الوقت الحالي.
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