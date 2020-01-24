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أخبار العالم

بسبب كورونا.. الصين تتحول لمدينة أشباح وتلغي احتفالات العام الجديد

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:53 م
احتفالات العام القمري
احتفالات العام القمري الجديد بالصين
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شيماء مصطفى
أغلقت الصين، اليوم الجمعة، عددًا من أماكن الجذب السياحي، في محاولة يائسة منها لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد القاتل الذي أودى بحياة 26 شخصًا حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قررت الصين إغلاق جزء من سور الصين العظيم ومدينة شنجهاي ديزني لاند، في الوقت الذي تحتفل الدولة بالعام الصيني الجديد "رأس السنة القمرية الصينية"، حيث بدأت اليوم الجمعة، عطلة أسبوعية بمناسبة هذا الاحتفال.

كما خضعت 14 مدينة، يقيم بها حوالي 40 مليون شخص، للحبس في اليومين الماضيين، مع توقف وسائل النقل العام وإغلاق الطرق.

وتم إلغاء الاحتفالات الكبرى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في مدينة بكين، وهي مقصد سياحي رئيسي، فضلًا عن المعارض والكرنفالات القمرر إقامتها بهونج كونج.

وتحاول السلطات الصينية بشكل يائس منع الناس من الخروج لعدم انتشار كورونا الذي انطلق من مدينة ووهان، وسط مخاوف من إصابة ما يصل إلى 10000 شخص بالفعل بالفيروس القاتل.

وكان التليفزيون الرسمي الصيني، أعلن اليوم الجمعة، تسجيل 26 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد. 

وأصيب حتى الآن نحو 830 شخصا بالفيروس، بينما توفي بسببه 26 شخصا مما دفع مدينة ووهان لقطع المواصلات بينها وبين المدن الأخرى.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة". 

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.
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