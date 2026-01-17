تحليق 88 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 1920 سائحا بالأقصر

شهد مطار البالون الطائر بالبر الغربي بالأقصر، اليوم السبت ،تحليق 88 بالونا طائرا أقلت على متنها أكثر من 1920 سائحا من مختلف الجنسيات الأجنبية العالمية، في رحلات ترفيهية فوق المعابد والمقابر الأثرية ووديان الملوك والملكات، وسط أجواء احتفالية مبهرة بالتزامن مع أعياد الكريسماس ورأس السنة.

وعكست المشاهد اليومية لتحليق البالونات حالة من الفرحة والتفاؤل بين العاملين بالقطاع السياحي، مع مؤشرات قوية على انتعاش صناعة السياحة بالأقصر خلال الموسم الشتوي، في ظل الطقس المشمس والمعتدل الذي تتميز به المدينة.

وصرح ممثل شركات البالون الطائر أحمد عبود بأن محافظة الأقصر تشهد رواجا سياحيا متدفقا من مختلف الجنسيات الأجنبية للاحتفال بأعياد الكريسماس،وأعياد الميلاد في أحضان ملوك الفراعنة وبداية الموسم الشتوي المشمس والرائع.

وأوضح أن سياحة البالون تحظى بالكثير من الثقة من جانب السائحين، وذلك لتأكدهم من أن الشركات المصرية العاملة في هذا الطراز تستعين بأفضل الطيارين المتواجدين حول العالم.

وأشار إلى أن رحلات البالون تصل لارتفاع 650 مترا أي بحوالي ألفي قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، ويستمتع مستقلو البالون بمشاهدة معابد الملوك و الملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات وغيرها من معالم المدينة.