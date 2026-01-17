قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع الروسية: تحرير مستوطنتي بريفولي في دونيتسك وبريلوكي
إزاي تحمي نفسك من تسرب الغاز بالمنزل؟ مدير الحماية المدنية الأسبق يقدم نصائح مهمة
شاهد على فترة الإخوان .. وزير الزراعة: أهنئ أحمد موسى بكتابه أسرار
شبورة وأمطار.. تحذيرات جديدة من الأرصاد بشأن الطقس غدا
موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر
عندنا 3 إصابات .. رامز جلال يعلن مفاجأة عن برنامجه فى رمضان 2026
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
تحليق 88 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 1920 سائحا بالأقصر

أ ش أ

شهد مطار البالون الطائر بالبر الغربي بالأقصر، اليوم السبت ،تحليق 88 بالونا طائرا أقلت على متنها أكثر من 1920 سائحا من مختلف الجنسيات الأجنبية العالمية، في رحلات ترفيهية فوق المعابد والمقابر الأثرية ووديان الملوك والملكات، وسط أجواء احتفالية مبهرة بالتزامن مع أعياد الكريسماس ورأس السنة.

وعكست المشاهد اليومية لتحليق البالونات حالة من الفرحة والتفاؤل بين العاملين بالقطاع السياحي، مع مؤشرات قوية على انتعاش صناعة السياحة بالأقصر خلال الموسم الشتوي، في ظل الطقس المشمس والمعتدل الذي تتميز به المدينة.

وصرح ممثل شركات البالون الطائر أحمد عبود بأن محافظة الأقصر تشهد رواجا سياحيا متدفقا من مختلف الجنسيات الأجنبية للاحتفال بأعياد الكريسماس،وأعياد الميلاد في أحضان ملوك الفراعنة وبداية الموسم الشتوي المشمس والرائع.

وأوضح أن سياحة البالون تحظى بالكثير من الثقة من جانب السائحين، وذلك لتأكدهم من أن الشركات المصرية العاملة في هذا الطراز تستعين بأفضل الطيارين المتواجدين حول العالم.

وأشار إلى أن رحلات البالون تصل لارتفاع 650 مترا أي بحوالي ألفي قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، ويستمتع مستقلو البالون بمشاهدة معابد الملوك و الملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات وغيرها من معالم المدينة.

