وزير الأوقاف العماني يصل القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي للأعلى للشئون الإسلامية

وصل إلى مطار القاهرة الدولي وفدُ سلطنة عُمان الشقيقة، برئاسة الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري - وزير الأوقاف والشئون الدينية، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي يُعقد تحت عنوان: «المهن في الإسلام: أخلاقياتها، وأثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي».

وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق له الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبد الله حسن - مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة.



وضمّ الوفد العُماني كلًّا من: الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي - المستشار العلمي بمكتب الوزير، وسلطان بن سعيد الهنائي - مدير عام الشئون الإدارية والمالية، والدكتور أحمد بن علي الكعبي - مدير عام الأوقاف والأموال وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم، والدكتور محمد بن يحيى الخروصي - مدير عام التخطيط والدراسات، وعمير بن علي المعمري - مدير دائرة رسالة الإسلام والمؤتلف الإنساني.

وتأتي مشاركة الوفد العُماني في إطار الحرص على دعم أواصر التعاون العلمي والفكري بين المؤسسات الدينية، وتعزيز الحوار حول القضايا المعاصرة ذات الصلة بأخلاقيات المهن ودورها في بناء الإنسان والمجتمع، وبحث آفاقها المستقبلية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي.