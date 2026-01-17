وزير الأوقاف ينعى الشيخ راتبيك حاج نيسانبايولي أول مفت لكازاخستان بعد الاستقلال

نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، فضيلة الشيخ راتبيك حاج نيسانبايولي، أول مفتي لجمهورية كازاخستان بعد حصولها على الاستقلال، الذي وافته المنية بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة، أسهم خلالها في ترسيخ القيم الإسلامية الوسطية، وبناء المؤسسات الدينية، وخدمة مجتمعه وأمته.

ويعرب وزير الأوقاف عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد، ولعلماء كازاخستان ومحبي الشيخ وتلامذته، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}

وفي سياق آخر استقبلت قيادات وزارة الأوقاف بمطار القاهرة الدولي عددًا من الوفود الرسمية المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يُعقد يومي 19 و20 من يناير الجاري بالقاهرة، تحت عنوان: «المهن في الإسلام: أخلاقياتها، وأثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي».

فقد استقبل الدكتور محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، الأستاذ الدكتور محمد البشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لدى وصوله للمشاركة في أعمال المؤتمر، يرافقه وفد دولة الإمارات الذي يضم الأستاذ عمر البريكي، والأستاذ حسن المرزوقي، حيث رحّب بالضيوف، مؤكدًا أهمية مشاركة القيادات الفكرية والعلمية من مختلف دول العالم في إثراء أعمال المؤتمر، وتعزيز الحوار حول قضايا المهن وأخلاقياتها في ضوء المتغيرات المعاصرة.