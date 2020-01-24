أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة الكاتب الشاب محمد محسن.. فيديو

روى مهند يحيى مدير دار نشر المجموعة القصصية للكاتب محمد حسن خليفة، تفاصيل وفاته قائلا: قبل وفاته جاءني خبر بأنه تعرض لتعب شديد وتم نقله إلى المستشفى، موضحا أنهم استعانوا بكتابة منشورات عبر الفيسبوك ليصلوا لأرقام أحد من أسرته.





وأضاف مهند يحيي خلال حواره لبرنامج "الجمعة في مصر" "الذي يذاع علي فضائية "ام بي سي مصر" أنه توصل لـ أخته وأخبرها بوفاة محمد، لافتا إلى أن سبب الوفاة هو تشنجات قلبية وصعوبة في التنفس.





وأشار إلى أن من ضمن المجموعة القصصية التي كتبها قصة تناولت تنبؤ وفاته، وأن خبر وفاته هو سبب شهرته، وهو ما حدث بالفعل في الواقع بعد وفاته.





وأوضح أنه كان مجتهدا في كتابة القصص ولم يتوقف علي ذلك فقط، بل قام بكتابة رواية وجزء ثان لمجموعته القصصية، موضحا أنه لم يكن من النوع المتشائم الذي يعتقد أنه سيموت في سن صغير، وأن خبر موته كان مفاجيئًا.





ولفت إلى أن الكتابة والقراءة من أبرز هوايات الكاتب محمد محسن، وأن مثله الأعلى هو الشاعر "بودلير" ونجيب محفوظ، موضحا أنه كان يطمح أن يكون كاتبا كبيرا، مشيرا إلي أن مجموعته القصصية حققت ناجحا وتم بيعها بالكامل كما كان يتمنى.