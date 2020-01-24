الدلتا للسكر عن احتفالية القبائل العربية: هدفها رد الجميل للدولة المصرية

قال أحمد أبواليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، وأحد المشاركين في احتفالية القبائل العربية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاحتفالية شارك فيها جموع عمال وقبائل مصر والبيت المصري لرد الجميل للدولة، وشهداء الشرطة الذين حموا الوطن بالتعاون مع القوات المسلحة والقبائل المصرية.





وأضاف "أبواليزيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الاحتفالية هدفها رد الجميل للدولة المصرية وقائد الوطن حامي مصر الرئيس السيسي.





وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إلى أن كل عمال مصر جايين النهاردة عشان يعبروا عن حبهم لرئيسهم وبلدهم، صف واحد".





وتوافد الآلاف على استاد القاهرة الدولي، للمشاركة في حفل تأسيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، بالإضافة لدعم القيادة السياسية ضد الإرهاب، ولبناء مصر الحديثة.



